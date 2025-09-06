El eclipse lunar de septiembre 2025 está a la vuelta de la esquina, y aunque no todos podremos verlo en su totalidad, su influencia energética será innegable. Este fenómeno astronómico, también conocido como Luna de Sangre, promete ser un momento perfecto para la introspección, la liberación de cargas emocionales y la manifestación de tus deseos más profundos.

¿Cuándo ocurrirá y dónde se verá?

La Luna se teñirá de un rojo intenso durante la noche del 7 al 8 de septiembre de 2025. Si bien su visibilidad será parcial o nula en lugares como México, Brasil o Reino Unido, países de Asia, Australia, África, Europa del Este y Nueva Zelanda tendrán la oportunidad de observarlo con claridad.

Pero incluso si no puedes contemplarlo directamente, su vibra energética puede sentirse en todo el mundo, invitándonos a conectarnos con nuestro interior.

Durante el eclipse lunar de septiembre 2025, encender una vela blanca ayuda a canalizar la energía para manifestar tus deseos. | Crédito: AFP

Significado espiritual del eclipse lunar

Este eclipse coincide con la Luna Llena, lo que lo convierte en un portal poderoso de transformación. Los astrólogos señalan que es un momento para mirar hacia atrás y hacia adelante: nos ayuda a reconocer patrones emocionales que ya no nos sirven y nos impulsa a abrirnos a nuevas posibilidades.

El fenómeno se desarrolla entre los signos de Virgo y Piscis. Virgo nos recuerda la importancia de la disciplina y el orden, mientras que Piscis nos conecta con la intuición, la creatividad y la entrega espiritual. La clave está en equilibrar acción y reflexión, estructura y fluidez, lo práctico y lo sagrado.

Cómo aprovechar la energía del eclipse

El eclipse lunar de septiembre 2025 es un momento propicio para la limpieza emocional y la manifestación de intenciones. La Luna en Piscis potencia la introspección y nos invita a reconocer nuestras emociones ocultas, cerrar ciclos y liberar cualquier carga emocional que impida nuestro crecimiento. Tres días antes y después de la Luna Llena son ideales para realizar rituales que nos ayuden a alinearnos con esta energía transformadora.

Ritual 1: vela blanca y visualización

Enciende una vela blanca durante la noche del eclipse. Mientras observas la llama, visualiza cómo cada bloqueo interno, miedo o preocupación se disuelve y se transforma en luz. La combinación de la vela con el rojo intenso de la Luna potencia la claridad y facilita soltar lo que ya no te sirve.

Escribir tus intenciones es un ritual poderoso durante el eclipse lunar de septiembre 2025, conectando tu mente con el universo. | Crédito: Freepik

Ritual 2: escritura de intenciones

Toma papel y pluma azul y escribe tus deseos más importantes. Pronuncia en voz alta cada intención, sintiendo que el universo escucha y responde. Este ejercicio activa la energía del eclipse para que tus metas encuentren un camino hacia la realización, reforzando tu conexión con la manifestación consciente.

Ritual 3: meditación y conexión interna

Si prefieres algo más introspectivo, realiza una meditación guiada enfocada en la liberación de emociones y la apertura a nuevas oportunidades. Respira profundamente, conecta con tu corazón y permite que la energía del eclipse disuelva miedos y ansiedades, dejando espacio para claridad y renovación.

El eclipse lunar de septiembre 2025 no solo es un espectáculo astronómico, sino un recordatorio de que cada ciclo trae la oportunidad de cerrar etapas, soltar lo que pesa y atraer lo que realmente deseamos. Aprovecha estos rituales para alinearte con su energía y dar pasos conscientes hacia tu crecimiento personal.

