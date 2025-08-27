Viajar en avión implica seguir ciertas normas de cortesía para que la experiencia sea cómoda para todos; sin embargo, hay comportamientos que molestan especialmente a las azafatas y pueden generar problemas durante el vuelo.

Uno de los errores más comunes ocurre en el baño del avión y, aunque parezca algo sin importancia, provoca bastante incomodidad al personal de cabina.

Según el portal Alpine Elements, lo que más detestan los tripulantes es que los pasajeros no cierren bien la puerta del baño, ya sea al no bloquearla correctamente mientras la usan o al dejarla entreabierta después de salir.

Uno de los hábitos más molestos es no cerrar bien la puerta del baño, lo que genera confusión y filas en los pasillos. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

Este descuido puede parecer mínimo, pero causa confusión: otros pasajeros creen que el baño está disponible y se forma una fila en el pasillo, obstaculizando el trabajo del personal que necesita acceder a su área de servicio.

“Cuando la puerta no está bien bloqueada, alguien puede entrar por accidente. Es vergonzoso para todos y hace perder tiempo, sobre todo cuando hay cola”, explicó un miembro senior de la tripulación citado por Mirror.

Por eso, los auxiliares recomiendan siempre asegurar el pestillo para que se encienda la señal de “ocupado” y así evitar malentendidos y momentos incómodos.

El mal uso del baño puede provocar situaciones incómodas, como que alguien entre por accidente, además de retrasos en el servicio. (Foto: undefined / iStock)

Este tipo de incidentes se suma a otros comportamientos que generan molestia durante los vuelos, como pasajeros que esconden su equipaje en áreas no asignadas.

En foros como Reddit, muchos usuarios compartieron experiencias con viajeros que colocan sus maletas detrás de cortinas o en compartimentos indebidos, lo que también causa frustración entre quienes siguen las reglas.

Los tripulantes insisten en asegurar el pestillo para evitar problemas, junto con otras normas de etiqueta como no esconder equipaje en lugares indebidos. (Foto referencial: Pixabay)

Consejos para viajar en avión sin complicaciones

Para un vuelo sin complicaciones, la clave es la preparación y la organización. Antes de salir, asegúrate de que tus documentos de viaje, como el pasaporte o DNI, estén vigentes y fácilmente accesibles. Empaca tu equipaje de mano de forma inteligente, llevando lo esencial como medicinas, cargadores y una muda de ropa. Revisa siempre los límites de peso y tamaño de la aerolínea para evitar sorpresas y cargos extras.

Durante el viaje, prioriza tu comodidad. Viste ropa holgada y en capas para adaptarte a los cambios de temperatura en el avión. Para el despegue y el aterrizaje, masticar chicle o bostezar puede ayudar a aliviar la presión en los oídos. Además, mantente hidratado bebiendo agua, evita el exceso de cafeína o alcohol y levántate a estirarte cada cierto tiempo para mejorar la circulación.

