Una azafata generó controversia en las redes sociales al advertir sobre una prenda que, según ella, jamás deberías usar durante un vuelo. Basándose en su experiencia, Cher Killough afirma que esta elección de vestimenta no solo es poco higiénica, sino que también podría poner en riesgo tu salud.

Cher Killough, tripulante de cabina desde hace seis años y residente en Dallas, EE. UU., compartió en TikTok esta recomendación como parte de un video en el que da varias recomendaciones sobre lo que se debe hacer, y lo que no, al abordar un avión.

Según Cher, la prenda que deberías evitar a toda costa son los pantalones cortos, también conocidos como shorts.

La azafata asegura que los shorts son antihigiénicos y pueden exponerte a infecciones. (Foto: @cherdallas / TikTok)

“Soy una firme creyente de que no se deben usar shorts nunca. No puedes usarlos, lo siento, es asqueroso, está sucio. Vas a terminar con una infección por estafilococo”, afirmó. “Tu piel está tocando el asiento, y eso es simplemente repugnante”.

Como alternativa, recomendó usar ropa cómoda pero que cubra bien el cuerpo. “Pantalones sueltos, zapatillas, una camiseta básica y un suéter ligero: ese es el atuendo perfecto para cualquier vuelo”, explicó.

Además, mencionó que los vestidos largos y los conjuntos combinados pueden ser una buena opción siempre que las piernas no toquen el asiento.

En su lugar, la azafata recomienda cualquier prenda cómoda pero que cubra bien la piel. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

Cher incluso bromeó que aprueba el uso de trajes protectores tipo hazmat, algo que ha visto más de una vez en los vuelos. “Asumo que vieron mis videos sobre lo sucio que puede estar el avión. Aprecio la dedicación al look”, dijo entre risas.

La azafata también se refirió a otros comportamientos que considera inaceptables a bordo, como subir sin haberse duchado o escuchar música sin audífonos. “Vas a estar hombro a hombro con desconocidos. Llega limpio o no vengas”, señaló, insistiendo en que no hay excusa para no usar desodorante, incluso si vienes de una conexión rápida.

Cher se refirió a otros comportamientos inaceptables como subir al avión sin haberse duchado o escuchar música sin audífonos. (Foto referencial: Suhyeon Choi / Unsplash)

En los comentarios, algunos usuarios estuvieron de acuerdo con ella, mientras que otros señalaron que, por ejemplo, los vestidos largos podrían representar un riesgo en una evacuación de emergencia.

“Yo siempre viajo con un vestido largo, es cómodo y se puede subir si hace calor”, escribió una usuaria. Otro agregó: “Prefiero oír a un niño llorar que escuchar Cocomelon a todo volumen en el avión”.

¿Cómo tener un vuelo largo que sea cómodo?

Los vuelos largos pueden ser agotadores, pero el portal Exotica dio una serie de consejos para que tu viaje sea más cómodo.

Lleva contigo todo lo esencial para el vuelo, como un pasaporte, medicamentos, dispositivos electrónicos y una muda de ropa por si acaso. No olvides incluir artículos que te ayuden a relajarte, como una almohada de viaje, auriculares con cancelación de ruido y una manta suave.

La elección del asiento puede marcar una diferencia en la comodidad de tu vuelo. Si prefieres tener más espacio para las piernas, elige un asiento en la fila de salida de emergencia. Si buscas tranquilidad, opta por un asiento cerca de las ventanas. Y si viajas con un acompañante, reserva asientos contiguos.

Mantente hidratado bebiendo mucha agua, realiza ejercicios de estiramiento con regularidad para evitar la rigidez muscular y ajusta la ventilación del aire acondicionado para evitar resfriados. Además, trata de dormir lo más posible durante el vuelo para llegar a tu destino descansado.

