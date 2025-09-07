A veces, la pereza o la prioridad por otras actividades hacen que te olvides de ordenar tu habitación . Por suponer, es muy común que tu ropa termine en tu cama, sobre una silla o, incluso, tiradas en el piso. Quizás no hayas analizado esta costumbre, pero te está revelando detalles importantes sobre tu personalidad .

En caso te sientas identificado con esta costumbre, no consideres que eres el único. Millones de personas pasan por esta situación que suele ser incómoda y agotadora, ya que el desorden también influye en tu estado de ánimo. El Instituto Raimo Gaja considera que un espacio ordenado permite que una mente está clara, objetiva y centrada en cualquier actividad.

Muchas personas se acostumbraron a esta rutina. Se les hace difícil orden sus distintas prendas. (Crédito: Freepik / Imagen con fines referenciales)

Por qué una persona deja tirada su ropa, según la psicología

Según expertos en psicología, las personas que acostumbran a dejar sus prendas en cualquier parte de su habitación, suelen procrastinar; es decir, tienen la costumbre de posponer cualquier tipo de tarea u obligación, pese a contar con el suficiente tiempo para realizarlo.

También suele ser una representación del miedo que siente la persona en cada aspecto de su vida, tal como temor al cambio, a ser olvidado o a la carencia, pero no sería lo único, ya que este hábito revela que esta persona siente caos, inestabilidad y cierta incertidumbre a futuro.

Este mal hábito se puede cambiar de manera progresiva; es decir, con pequeños intentos de orden. (Crédito: Freepik / Imagen con fines referenciales)

Ahora que sabes lo que significa tener la ropa desordenada en tu habitación, es necesario que apliques ciertos cambios en tu vida para mejorar esta falencia. No lo consideres complicado, pues los psicólogos aseguran que es posible superar este hábito.

Lo recomendable es que des pequeños pasos, tal como doblar parte de las prendas que están tiradas en tu habitación. Así irás progresando y notarás que, en cuestión de semanas, te adaptarás a esta rutina y tu habitación lucirá más ordenada.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!