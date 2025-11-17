Para prevenir el envejecimiento prematuro y mantener la piel saludable a largo plazo no es necesario gastar en una extensa rutina de skincare con sofisticados pasos, sino realizar rigurosamente uno en especial. Tan importante como una correcta limpieza del rostro e hidratación, es cuidar y para esto el protector solar es clave. Si eres de los que también busca darle un tono uniforme al rostro, usar uno con color tiene más de un beneficio. En esta nota te explico, de la mano de una dermatóloga, cuáles son sus pros, así como los errores que debes evitar para sacarle el máximo provecho.

Para nadie es un secreto que este producto es fundamental en la lucha contra el cáncer de piel; sin embargo, debe aplicarse correctamente para protegerte de los dañinos rayos ultravioleta del sol. A esto es fundamental agregarle el buscar la sombra, usar ropa protectora y buscar uno que tenga amplio espectro, sea resistente al agua y con un FPS de 30 o superior, según explican desde la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD).

Además, el uso diario ayuda a prevenir manchas, líneas de expresión y pérdida de firmeza, al tiempo que proporciona un tono uniforme y aspecto luminoso. Al incorporar ingredientes como ácido hialurónico, vitamina E y extracto de morus alba, el protector con color actúa también como tratamiento facial, hidratando y reforzando la barrera cutánea. Así, no solo cuidan la piel del sol, sino que contribuyen activamente a mantenerla más saludable y joven.

¿Cuáles son los beneficios del protector solar con color?

Brindan una cobertura ligera y pueden corregir el tono de la piel, además de protegerla de la luz visible. Al incorporarlo a tu rutina podrás disfrutar de una piel sana y radiante durante todo el año.

“Además de resguardar frente a los rayos UV, aporta una defensa extra contra la luz visible y la luz azul de las pantallas, responsables de manchas y envejecimiento prematuro. Su pigmento genera una barrera física adicional que ayuda a unificar el tono y disimular imperfecciones sin necesidad de maquillaje pesado”, explicó la Dra. Julia Cabezas, dermatóloga ecuatoriana.

El protector solar con color te ayuda a disimulan imperfecciones como manchas, rojeces o marcas, además que te protege del daño de los rayos ultravioleta del sol. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿Cómo aplicar correctamente el protector solar?

La clave está en aplicar la cantidad adecuada: una línea de producto sobre dos dedos es suficiente para cubrir rostro y cuello. Se debe distribuir con movimientos suaves desde el centro hacia los bordes del rostro, asegurando una capa uniforme sin friccionar. Para un acabado natural, puede esperarse unos minutos antes de colocar el maquillaje o aplicar directamente el protector con color como paso final de la rutina. La también vocera de Yanbal recomendó el Fotoprotector Facial Fluido con Color SPF 50+ que hidrata, protege y mejora visiblemente la textura de la piel.

La reaplicación es esencial cada dos o tres horas, o después de sudar o limpiarse el rostro. “Para no alterar el maquillaje, se pueden usar brochas o esponjas limpias para retocar el producto con ligeros toques, o utilizar versiones en textura fluida o compacta como el Total Block Dermafusión con Color. Incorporarlo como base de maquillaje es una forma práctica de mantener la fotoprotección activa durante toda la jornada”, agregó la especialista a Mag de El Comercio.

La reaplicación es esencial cada dos o tres horas, o después de sudar o limpiarse el rostro. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

Los errores que debes evitar al usar protector solar con color

Dentro de tu rutina diaria, es básico limpiar correctamente el rostro, luego aplicar la crema hidratante para nutrir e hidratar tu piel y, tras esto, el protector solar para crear una barrera protectora contra los rayos UV. La Dra. Julia Cabezas explicó lo que debes evitar:

El error más frecuente es aplicar muy poca cantidad o hacerlo solo una vez al día. Se suele olvidar zonas como cuello, orejas o el contorno de los ojos donde la piel es más fina y propensa a manchas. Otro error común es colocar el producto sobre la piel húmeda o con restos de crema que dificultan su adherencia. Se recomienda aplicarlo siempre sobre la piel limpia y seca, antes de salir de casa, y reaplicarlo periódicamente. El protector solar con color debe retirarse completamente al final del día para evitar obstruir los poros. Lo ideal es realizar una doble limpieza: primero con un desmaquillante o agua micelar que elimine los residuos del pigmento, y luego con un limpiador facial suave acorde al tipo de piel. Este paso es fundamental para mantener la piel limpia y saludable. Posteriormente, se puede aplicar un hidratante ligero o un sérum reparador para completar la rutina nocturna. No se recomienda utilizar un protector solar abierto hace más de un año. Una vez destapado, los filtros pueden degradarse por la exposición al aire y la luz, disminuyendo su efectividad. Siempre es importante verificar la fecha de vencimiento y mantener el envase bien cerrado.

