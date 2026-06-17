Hay quienes lo hacen involuntariamente y luego se dan cuenta porque alguien les avisó o suelen usar esta postura en su día a día porque saben claramente la imagen que proyectan. Cada individuo tiene una manera única de desplazarse y hasta le ponen su cuota a cada paso, es por eso que la psicología se encargó de analizar la forma de caminar de las personas y qué representa esto, especialmente si se desplazan lentamente y con las manos en la espalda. Aquí te explico qué dicen los expertos sobre esta postura que tiene diversas interpretaciones sobre el estado de ánimo y la personalidad del protagonista.

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Este simple acto forma parte del lenguaje corporal capaz revelar datos interesantes de nuestra personalidad o cómo se encuentra nuestro estado emocional y mental. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué dice la psicología de las personas que caminan lento y con las manos en la espalda?

Caminar lento y con las manos en la espalda suele reflejar introspección, calma y seguridad. Al ocultar las manos (zonas vulnerables), el cerebro se enfoca en el interior y facilita la concentración; sin embargo, el significado exacto varía según la postura y el contexto, pero en general da una idea de que la persona está inclinada a la reflexión (pensando profundamente, analizando su entorno o en un estado de serenidad), también que tienen autoridad y control ya que si se le suma una postura erguida está proyectando liderazgo y confianza en uno mismo. Por último, es una señala de vulnerabilidad o timidez al ser un gesto de autoprotección por inseguridad o nerviosismo.

Según el psicólogo Rodrigo Pérez, experto en lenguaje no verbal y autor de la Guía del Lenguaje Corporal, caminar con las manos unidas en la espalda es un gesto que transmite autoconfianza y una actitud reflexiva.

Esta postura suele ser vista con mayor frecuencia en personas de avanzada edad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué rasgos comunes comparten las personas que caminan lento y con las manos en la espalda?

El caminar con las manos en la espalda está muy relacionado a la autoconfianza y la autoridad, además de ser una postura vinculada al liderazgo. Si la persona va con el pecho hacia adelante y la mirada hacia arriba, entonces irradia confianza, autocontrol y control del espacio que la rodea.

En un contexto más relajado, entonces el hombre o mujer está cómodo y seguro y también es un rasgo característico de la concentración y la introspección, de quienes están inmersos en sus pensamientos.

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