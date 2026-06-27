Encontrar a una persona que asegura tener todo bajo control es algo común y, en un primer momento, es creíble; sin embargo, los expertos en psicología consideran que detrás de este comportamiento existe un mecanismo de defensa que no podemos notar con facilidad, pero no sería lo único. ¿Qué indica esta ciencia sobre aquellos(a) que aparentan demostrar que se encuentran bien? Para conocer los detalles al respecto, sigue leyendo esta nota informativa.
Esta situación lo ha experimentado cualquier ser humano en el mundo cuando realizan la clásica pregunta “¿cómo estás?” a la otra parte. La habitual respuesta a dicha interrogante es “todo bien” y nos quedamos con dicha percepción, pero la realidad puede ser diferente.
A lo largo de los años, los profesionales en psicología han realizado estudios sobre este comportamiento, obteniendo resultados interesantes sobre la personalidad de quienes lo ponen en práctica con frecuencia.
Qué dice la psicología sobre las personas que aparentan estar bien
Distintos especialistas precisan que las personas acostumbradas a demostrar que no tienen ningún problema en su vida temen a ser criticadas por lo que están sintiendo. Además, evitan demostrar debilidad ante los demás para que sean integrados o que no sean consultados por lo que perciben.
Para Psychology Today, esto se le conoce en la psicología como “positividad tóxica”; es decir, el ser humano intenta mantener una actitud positiva en todo momento, a pesar que está pasando por situaciones desalentadoras.
En ese sentido, el empeño continuo por mantener una buena imagen ante los demás puede derivar a un severo desgaste emocional para aquel que lo ponga en práctica de manera frecuente; además, es posible que se registren episodios de ansiedad o dificultades para gestionar emociones, según lo explica el medio OkDiario.
Por su parte, Epsiba Psicología señala que esta práctica tóxica puede ocasionar pérdida de identidad y autoconcepto, ya que se fomenta una construcción de una “versión artificial” de uno mismo; además, habitualmente se genera una sensación de culpa y autoexigencia ante una falla.
Es importante resaltar que una buena salud emocional no consiste en estar feliz siempre; al contrario, es permitirse comprender cada emoción que experimentamos, así sea positiva o negativa.
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