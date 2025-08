Conforme pasan los años, los males llegarían a tu organismo de manera repentina y se intensificarían en caso no tengas una buena alimentación y hábitos saludables. Un ejemplo claro es la ceguera nocturna, una dolencia que afecta a miles de personas, pero podrías contrarrestar su aparición con una verdura muy accesible: me refiero al tomate. ¿Cómo previene esta afección? Te lo explicaré detallándote sus increíbles componentes.

No solo las verduras tienen propiedades interesantes para evitar la presencia de un mal, también las frutas cuentan con nutrientes vitales, tales como el kiwi que ayuda a mejorar el sueño nocturno o el propio mango que reduce la pérdida de visión .

Antes de revelarte la importancia del tomate, debes saber en qué consiste la ceguera nocturna. No, no se trata de una pérdida total de la visión; al contrario, según Medline Plus , se refiere a aquella persona que tiene problemas para observar en lugares pocos iluminados, tales como ver las estrellas en una noche despejada o caminar por sitios oscuros.

Para el portal citado, las causas de este mal se relacionan a las cataratas, miopía, uso de ciertos medicamentos o deficiencia de vitamina A, que pueden llevar un tratamiento adecuado si lo detectas a tiempo.

En caso de presentar ceguera nocturna, no es recomendable conducir en horas de la noche. (Crédito: Freepik)

¿Qué nutrientes contiene el tomate?

Este alimento suele ser fundamental para tu salud ocular y otras partes de tu cuerpo. Si consumes 100 gramos de esta planta herbácea, obtendrías los siguientes nutrientes:

Calorías: 18 kcal

Carbohidratos: 3.9 g

Proteína: 0,9 g

Fibra: 1,2 g

Azúcares: 2,6 mg

Agua: 95%

La fibra del tomate se compone principalmente de hemicelulosa insoluble, celulosa y lignina (87%). Además, cuenta varios minerales, vitaminas (A, C, K y B9) y distintos antioxidantes (licopeno y betacaroteno, naringenina y ácido clorogénico).

Distintos estudios afirman que el tomate es rico en minerales y vitaminas. (Crédito: Freepik)

¿Cómo el tomate previene la ceguera nocturna?

Según el portal BBC, los fitoquímicos del tomate mantienen estable a la salud de los ojos, ya que tienen un efecto protector contra la degeneración macular conforme pasan los años y otras enfermedades de la vista.

Por su parte, la Universidad Estatal de Michigan considera que la vitamina A en el tomate es capaz de mejorar la visión y ayuda a prevenir la ceguera nocturna. Esta vitamina es importante para que tu visión produzca rodopsina, un fotopigmento presente en los bastones de la retina que te facilita a observar de noche.

Además, la vitamina A nutre otras partes del ojo como la córnea y mantiene a tu vista debidamente lubricada, según la Academia Americana de Oftalmología.

El tomate tiene distintos nutrientes y pigmentos que cuidan tu salud ocular. (Crédito: Freepik)

