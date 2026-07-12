Muchas personas han sido descubiertas riéndose solas al recordar una anécdota. Aunque suele interpretarse como un momento de diversión, los expertos en psicología revelan que este gesto suele esconder algo más profundo en el plano mental. No se trata solo de una conducta extraña. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Todos hemos pasado por esta situación, pero hay individuos que realizan esta acción de manera frecuente cuando se encuentran solas en su casa o transitan por un lugar público. Habitualmente, se trata de un recuerdo que, sea bueno o malo, despierta esa sensación de alegría.

Se puede deducir que el individuo está pasando por un momento feliz, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano tiene una perspectiva diferente al respecto, destacando que este comportamiento pone en evidencia una serie de rasgos y beneficios.

Recordar vivencias pasadas pueden derivar a una risa en el individuo, (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se ríen solas al recordar algo

Los expertos en psicología coinciden que reírse de uno mismo o de vivencias pasadas a solas tiene un poder terapéutico, ya que se trata de una herramienta que ayuda a tomar las cosas con ligereza y aceptar las propias debilidades.

Se le denomina humor autocrítico, una forma de diversión que ayuda a las personas a minimizar el impacto de sus experiencias negativas o de sus propios defectos mediante el poder de la risa.

En ese sentido, el psicólogo Javi Soriano explica en Psicología y Mente que este tipo de humor no solo demuestra que la persona cuenta con buena confianza y humildad; también es capaz de regularizar sus emociones y, sobre todo, reducir el estrés que siente.

“Este enfoque ayuda a evitar a caer en patrones de pensamiento negativo y fomenta una actitud más flexible frente a los desafíos”, precisa el profesional en el artículo citado.

Este tipo de risa se le conoce en plano psicológico como humor autocrítico. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Otro punto señalado por Soriano es que reírse a solas por un recuerdo pasado es clave para reducir las tensiones internas que esta genera. De esa manera, nos ayuda a recordar que la perfección humano no existe; por lo tanto, incentiva la aceptación personal.

Con lo señalado, reírse a solas cuando se recuerda algo no significa una patología u otra señal grave; al contrario, es una manera de liberar esa carga negativa de los malos momentos. Con las risas, ese momento oscuro de la vida se convierte en una valiosa lección de vida.

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