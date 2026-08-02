Todo preparado para vivir el evento premium en vivo más grande del verano de la lucha libre a nivel mundial. WWE SummerSlam 2026 se llevará a cabo este sábado 1 y domingo 2 de agosto, en lo que será la Noche 1 de 2 de una cartelera llena de combates en el U.S. Bank Stadium de Minneapolis, Minnesota (Estados Unidos), que podrás seguirlos a través de Netflix en Latinoamérica. A continuación, te detallamos cuál es el horario de inicio para que puedas seguirlo por completo, qué canal lo transmite y la cartelera de la segunda y última velada .

Los fanáticos se preparan para sintonizar en directo la segunda velada de WWE SummerSlam 2026, estelarizada por el duelo entre Roman Reigns y Seth Rollins en transmisión online y TV. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿A qué hora empieza y dónde ver WWE SummerSlam 2026 en EE.UU.?

La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 en Estados Unidos podrá verse a partir de las 6:00 pm ET / 3:00 pm PT, que son las dos principales zonas horarias que se manejan en el territorio estadounidense. Aquí te comparto la hora de inicio en las cuatro zonas horarias de EE.UU.:

6:00 p.m. - Hora del Este (ET)

5:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

4:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

3:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

Tanto la Noche 1 como la Noche 2 de SummerSlam 2026 se podrá ver en Estados Unidos a través de ESPN Unlimited. La repetición del evento completo estará disponible poco después de la finalización del evento:

Stream la cobertura previa de WWE SummerSlam 2026: Noche 2

Stream WWE WWE SummerSlam 2026: Noche 2

Stream la cobertura posterior a WWE SummerSlam 2026: Noche 2

¿A qué hora ver WWE SummerSlam 2026 desde Ciudad de México?

Si vives en la capital mexicana, Ciudad de México, podrás ver el evento WWE SummerSlam 2026 en Netflix a partir de las 16:00 horas, en lo que será la Noche 2 este domingo 2 de agosto. Sigue el minuto a minuto desde la ciudad más importante del territorio azteca, con la pelea Roman Reigns vs. Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado como la estelar de esta segunda jornada.

¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2026 en todo México?

La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 en todo México podrá verse a partir de las 16:00 horas Tiempo Centro de México o a partir de las 15:00 horas de Baja California, que son las dos zonas horarias que se manejan en el territorio mexicano. Sigue las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto del evento más grande del verano de la lucha libre profesional y de entretenimiento a nivel mundial.

¿A qué hora ver WWE SummerSlam 2026 desde Bogotá?

Si resides en la capital colombiana, Bogotá, podrás ver el evento WWE SummerSlam 2026 vía Netflix a partir de las 17:00 horas, en lo que será la Noche 2 este domingo 2 de agosto. Sigue el minuto a minuto desde la ciudad más importante del territorio cafetero, con la pelea Roman Reigns vs. Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado como la estelar de esta segunda jornada.

¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2026 en todo Colombia?

La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 en todo Colombia podrá verse a partir de las 17:00 horas de Bogotá. Sigue las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto del evento más grande de la lucha libre a nivel mundial.

La transmisión oficial de WWE SummerSlam 2026 Night 2 llega a las pantallas de Netflix. Disfrute del combate entre Roman Reigns y Seth Rollins en smart TV o dispositivos móviles. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿A qué hora ver WWE SummerSlam 2026 desde Santiago?

Si resides en la capital chilena, Bogotá, podrás ver el evento WWE SummerSlam 2026 vía Netflix a partir de las 18:00 horas, en lo que será la Noche 2 este domingo 2 de agosto. Sigue el minuto a minuto desde la ciudad más importante del territorio cafetero, con la pelea Roman Reigns vs. Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado como la estelar de esta segunda jornada.

¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2026 en todo Chile?

La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 en todo Chile podrá verse a partir de las 18:00 horas de Bogotá. Sigue las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto del evento más grande de la lucha libre a nivel mundial.

¿A qué hora ver WWE SummerSlam 2026 desde Buenos Aires?

Si resides en la capital argentina, Bogotá, podrás ver el evento WWE SummerSlam 2026 vía Netflix a partir de las 20:00 horas, en lo que será la Noche 2 este domingo 2 de agosto. Sigue el minuto a minuto desde la ciudad más importante del territorio cafetero, con la pelea Roman Reigns vs. Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado como la estelar de esta segunda jornada.

¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2026 en todo Argentina?

La transmisión de WWE SummerSlam 2026 Noche 2 en todo Chile podrá verse a partir de las 20:00 horas de Bogotá. Sigue las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto del evento más grande de la lucha libre a nivel mundial.

Esta es la cartelera de WWE SummerSlam 2026 Noche 2

Roman Reigns (c) vs. Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

Tiffany Stratton vs. Jade Cargill vs. Charlotte Flair vs. Chelsea Green vs. ??? en Lucha de Escaleras por el Campeonato Mundial Femenino Interino

Penta (c) vs. Chad Gable por el Campeonato Intercontinental

Trick Williams (c) vs. Baron Corbin por el Campeonato de Estados Unidos

Sami Zayn vs. Finn Bálor por el derecho de ser el retador No. 1 al Campeonato Indiscutido de WWE

Danhausen vs. Dominik Mysterio