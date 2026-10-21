El fin del horario estacional en la frontera norte de México está previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora en todo Baja California y en 30 municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., hora local, para regresar a la 1:00 a. m.; en el resto del país no habrá modificaciones por este cambio estacional.

El Centro Nacional de Metrología (CENAM) mantiene esta distinción en su información sobre la hora oficial: el periodo estacional solo se aplica en los territorios de la frontera norte establecidos en la ley y concluye el primer domingo de noviembre. Por ello, no todos los habitantes de los estados fronterizos deben cambiar sus relojes.

¿Qué municipios de México cambian de horario el 1 de noviembre de 2026?

La Ley de los Husos Horarios incluye ocho municipios de Chihuahua, once de Coahuila, uno de Nuevo León y diez de Tamaulipas. A ellos se suma todo el estado de Baja California, donde la disposición no se limita a las localidades situadas junto a la frontera.

Estado Municipios o territorio donde se atrasa el reloj Baja California Todo el estado Chihuahua Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Coahuila de Zaragoza Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza Nuevo León Anáhuac Tamaulipas Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Fuente: artículo 5 de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

El número de 30 municipios corresponde únicamente a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. No incluye los municipios de Baja California, porque la legislación incorpora a esa entidad como un territorio completo.

¿A qué hora se atrasa el reloj en México el 1 de noviembre?

El cambio se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, según la hora local de cada territorio incluido. Al llegar a las 2:00 a. m., el reloj deberá retroceder a la 1:00 a. m., con lo que finalizará el periodo estacional.diputados.

Dato Cambio de horario de noviembre de 2026 Fecha Domingo 1 de noviembre Momento del ajuste A las 2:00 a. m., hora local Acción Atrasar una hora Hora después del cambio 1:00 a. m. Alcance Todo Baja California y 30 municipios de otros cuatro estados

El ajuste corresponde a los territorios previstos en el artículo 5, no a todo México.diputados.

Para evitar confusiones, hay tres puntos que conviene tener presentes:

El reloj se atrasa; no se adelanta.

El cambio ocurre en la madrugada del domingo, no al finalizar ese día.

La referencia es la hora local de cada territorio, no una hora única para todo el país.diputados.

¿Dónde no cambia el horario en México en noviembre de 2026?

La mayor parte del territorio mexicano mantendrá sus relojes sin modificaciones. Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida no forman parte de la excepción fronteriza establecida en la ley.

También es importante distinguir entre entidades y municipios:

En Nuevo León, únicamente Anáhuac está incluido; Monterrey no cambia de horario.

En Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, el ajuste solo corresponde a los municipios enumerados en la norma.

En Baja California, la medida abarca todo el estado.

Baja California Sur y Sonora no están incluidos en el horario estacional fronterizo.

La aplicación general del cambio estacional terminó con la legislación publicada en octubre de 2022. La Cámara de Diputados identifica el 29 de noviembre de 2022 como la fecha de la última reforma del texto vigente consultado.diputados.

Cambio de horario en México y Estados Unidos 2026: ¿coinciden las fechas?

Sí. El final del horario estacional en los territorios fronterizos mexicanos coincide con el término del horario de verano en las localidades estadounidenses que lo aplican. El NIST confirma que en 2026 ese periodo concluye el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., hora local.diputados.

La coincidencia de fecha no significa que todas las ciudades de ambos países compartan la misma hora. Las diferencias dependen de la zona horaria y de las reglas que corresponden a cada localidad. Por eso, quienes tengan viajes, reuniones o actividades transfronterizas deben revisar el horario de origen y destino.diputados.

¿Cómo revisar la hora del celular antes del cambio de horario en México?

El CENAM advierte que algunos programas de dispositivos electrónicos no se actualizaron tras la eliminación del horario de verano general en México en 2022. Por ello, tener un equipo con ajuste automático no sustituye la comprobación de que muestre la hora correcta.

Antes del 1 de noviembre, conviene revisar lo siguiente:

Fecha y hora: comprueba si el dispositivo utiliza configuración automática o manual.

Zona horaria: verifica que corresponda a tu localidad, especialmente si vives en un estado donde solo algunos municipios cambian de horario.

Actualizaciones: revisa si el sistema operativo tiene actualizaciones pendientes relacionadas con sus reglas horarias.

Relojes vinculados: confirma que los relojes inteligentes estén sincronizados con el teléfono.

Aparatos manuales: identifica qué relojes de pared, vehículos o electrodomésticos requieren un ajuste.

Citas y viajes: verifica la zona horaria indicada en calendarios, reservaciones y boletos.

Si detectas una diferencia, puedes contrastar la hora del equipo con la hora oficial publicada por el CENAM antes de realizar cambios manuales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2026

¿Tijuana y Mexicali deben atrasar el reloj?

Sí. Ambas ciudades pertenecen a Baja California, donde el horario estacional se aplica en todo el estado.

¿Ciudad Juárez cambia de horario el 1 de noviembre?

Sí. Juárez es uno de los ocho municipios de Chihuahua incluidos en el artículo 5 de la ley.

¿Monterrey debe atrasar una hora?

No. El único municipio de Nuevo León incluido en el horario estacional fronterizo es Anáhuac.

¿Baja California Sur también cambia de horario?

No. Baja California Sur no forma parte de los territorios sujetos a este ajuste estacional. No debe confundirse con Baja California, donde sí se aplica en todo el estado.