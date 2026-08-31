El precio del dólar en México cerró este lunes 31 de agosto de 2026 alrededor de los 17.01 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con el comportamiento diario del par USD/MXN en el mercado internacional. La jornada mostró un movimiento moderado, con el dólar oscilando entre 16.9925 y 17.0367 pesos , lo que refleja una cotización relativamente estable del peso frente a la divisa estadounidense.

Para quienes necesitan comprar dólares, venderlos, recibir remesas o calcular pagos en moneda extranjera, conviene distinguir entre el precio de mercado, el tipo de cambio FIX de Banco de México (Banxico) y las cotizaciones de ventanilla. No son cifras equivalentes: cada una sirve para una operación distinta y puede cambiar el resultado final de la conversión.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en México?

Al cierre de la sesión del lunes, el dólar se ubicó en 17.0107 pesos mexicanos, según los datos históricos diarios de USD/MXN. Durante la jornada, la moneda estadounidense abrió en 17.0280 pesos, alcanzó un máximo de 17.0367 y tocó un mínimo de 16.9925 pesos.

En términos sencillos, el mercado terminó cerca de la zona de 17 pesos por dólar. Frente al cierre previo de 17.0360 pesos, la cotización registró un ligero descenso, lo que implica una apreciación marginal del peso mexicano frente al dólar.

La siguiente tabla reúne las referencias más relevantes de la jornada. Es importante recordar que los valores de mercado no incluyen necesariamente comisiones, margen cambiario ni cargos por operación aplicados por bancos, casas de cambio o plataformas digitales.

Concepto Cotización ¿Para qué sirve? Cierre USD/MXN 17.0107 MXN Referencia del cierre del mercado internacional Apertura del día 17.0280 MXN Nivel al inicio de la sesión Máximo intradía 17.0367 MXN Mayor precio alcanzado por el dólar Mínimo intradía 16.9925 MXN Menor precio alcanzado por el dólar Cierre previo 17.0360 MXN Base para comparar la variación diaria FIX determinado el 28 de agosto 17.0427 MXN Referencia oficial calculada por Banxico Tipo aplicable a pagos el 31 de agosto 16.9712 MXN Valor publicado en DOF para obligaciones pagaderas este lunes

Fuente: Banxico, Yahoo Finance y Bloomberg Línea. Las cifras de ventanilla pueden ser distintas según banco, ciudad, monto y canal de operación.

Tipo de cambio FIX de Banxico: cuál aplica este lunes 31 de agosto

El tipo de cambio FIX es la referencia oficial que calcula Banxico en días hábiles bancarios a partir de cotizaciones del mercado cambiario mayorista. Este indicador no debe confundirse con el dólar de ventanilla ni con la cotización en tiempo real que se observa en plataformas financieras.

Para el lunes 31 de agosto, Banxico muestra que el tipo de cambio utilizado para calcular obligaciones denominadas en dólares pagaderas en México fue de 16.9712 pesos por dólar. Este valor corresponde al publicado previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y es el que funciona como referencia para ciertos pagos, contratos y obligaciones formalmente denominadas en dólares.

Por su parte, el último FIX determinado por Banxico, correspondiente al viernes 28 de agosto, fue de 17.0427 pesos por dólar. Como el cálculo del FIX se divulga en días hábiles bancarios y tiene un calendario de publicación y aplicación específico, los usuarios deben revisar si buscan una referencia financiera general o el tipo de cambio legal aplicable a una obligación concreta.

En un lunes posterior al fin de semana, esta diferencia cobra especial importancia: el mercado puede moverse desde primeras horas de la mañana, mientras que el tipo aplicable para pagos oficiales responde al esquema de publicación establecido por el banco central.

¿Cuánto equivalen dólares a pesos mexicanos?

Tomando como referencia el cierre de 17.0107 pesos por dólar, estas son algunas conversiones aproximadas para operaciones informativas. El monto efectivo puede variar al usar tarjeta, hacer una transferencia, acudir a un banco o cambiar efectivo.

Dólares estadounidenses Equivalente aproximado en pesos mexicanos US$1 17.01 MXN US$10 170.11 MXN US$50 850.54 MXN US$100 1,701.07 MXN US$500 8,505.35 MXN US$1,000 17,010.70 MXN

Para hacer la conversión de dólares a pesos, se multiplica el monto en USD por el tipo de cambio: USD×17.0107USD \times 17.0107USD×17.0107 . Si se desea pasar de pesos a dólares, se divide el monto en MXN entre la cotización vigente: MXN÷17.0107MXN \div 17.0107MXN÷17.0107.

Por ejemplo, US$100 equivaldrían a aproximadamente 1,701.07 pesos usando la referencia de cierre . Sin embargo, si una institución vende dólares al público con una cotización de 17.40 pesos, el desembolso sería de 1,740 pesos por esos mismos US$100, antes de posibles comisiones adicionales.

Dólar en bancos: por qué la cotización puede ser distinta

El precio que aparece en noticias financieras o en la referencia interbancaria no suele ser el mismo que recibe el público en una sucursal. Los bancos manejan dos precios: compra, que es lo que pagan cuando una persona entrega dólares, y venta, que es lo que cobran cuando el cliente desea adquirirlos.

La diferencia entre ambas cotizaciones se conoce como spread cambiario. Este margen cubre costos operativos, riesgo de fluctuación y la ganancia de la institución. Por ello, vender dólares suele implicar recibir menos pesos que el valor de mercado, mientras que comprar dólares exige pagar un precio mayor.

Antes de realizar una operación, considera estos puntos:

Compara la cotización de venta entre bancos, casas de cambio autorizadas y plataformas reguladas.

Pregunta si el precio mostrado incluye comisión o si se aplica un cargo extra.

Revisa si el tipo de cambio cambia para operaciones en efectivo, transferencias, tarjetas o compras en línea.

Evita usar solamente el FIX como estimación del dinero que recibirás en ventanilla: sirve como referencia oficial, no como tarifa comercial al público.

Si el monto es elevado, confirma la cotización final antes de autorizar la transacción.

El dólar cerró el 31 de agosto cerca de 17.01 pesos en el mercado, mientras que el tipo aplicable de Banxico para obligaciones pagaderas este lunes fue de 16.9712 pesos. La mejor decisión dependerá del objetivo de la operación: pago formal, compra de efectivo, transferencia internacional, remesa o gasto con tarjeta.

Calculadora: cambio de pesos mexicanos a dólares estadounidenses