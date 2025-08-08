A partir del 9 de agosto del presente año entrará en vigor la visa electrónica mexicana, una nueva modalidad que busca facilitar el ingreso legal al país para ciudadanos de ciertas nacionalidades. Si te interesa descubrir quiénes deben tramitarla y cómo deberán hacerlo, lee esta nota por completo.

Antes de ir de brindarte la información prometida, es importante que tengas en cuenta que la visa electrónica mexicana elimina la necesidad de acudir a embajadas o consulados, permitiendo realizar todo el trámite en línea. Debido a todo ello, a muchas personas les ha encantado el nuevo sistema.

¿Quiénes deben tramitar la visa electrónica mexicana?

La visa electrónica mexicana, de acuerdo a la web oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, “es un mecanismo que se aplica a los nacionales de Ucrania, Turquía y Rusia, con objeto de viajar a México, por vía aérea, sin necesidad de obtener una visa en papel en la Embajada de México correspondiente”. Pero ojo que “bajo la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, con motivos turísticos, tránsito por México, negocios (asistencia a juntas, visitas de supervisión, capacitación o asesorías en México), actividades relacionadas con el ejercicio de los ministros de culto, trabajos técnicos en empresas (sin recibir pago en México), actividades filantrópicas, deportivas, transporte de mercancías, recibir tratamientos médicos, asistir a ferias o conferencias, además de realización de estudios que no impliquen una remuneración en México y que la temporalidad de la visita no sea mayor a 180 días”.

La visa electrónica mexicana permite a ciertas personas extranjeras ingresar a México por vía aérea como visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, con una estancia máxima de 180 días. (Foto: SomeMeans / iStock) / SomeMeans

Es importante resaltar que “los nacionales ucranianos requieren visa para ingresar a México en todas las condiciones de estancia, salvo en los casos que tengan visa vigente con múltiples entradas o residencia permanente para los Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido, el Espacio Schengen, Canadá o algún país miembro de la Alianza del Pacífico (Colombia, Perú y Chile)”.

Cómo tramitar la visa electrónica mexicana

Con respecto a cómo tramitar la visa electrónica mexicana, te recalco que no es nada complicado. Primero debes asegurarte de tener tu pasaporte exterior, “con vigencia mínima de 6 meses antes de viajar a México”, siempre según la citada fuente. Teniendo eso a la mano, ingresa al sitio del Instituto Nacional de Migración para llenar tu solicitud, pero “cuando falten al menos 30 días” para tu viaje.

La visa electrónica mexicana busca facilitar el ingreso legal a México por vía aérea. Todo el trámite de la misma se realiza en línea. (Foto: AlexLMX / iStock) / AlexLMX

“Si por alguna razón no puede ingresar al sitio, a fin de poder abrir la liga para llenar el formato de la Autorización Electrónica (visa) el solicitante tendrá que usar la aplicación VPN (o cualquier otra) en Chrome o en otro navegador. El solicitante deberá ingresar los datos personales, con caracteres latinos, como aparecen en su pasaporte exterior. La información que el solicitante proporcione deberá ser correcta y verdadera; de lo contrario, la autorización electrónica será negada y no se podrá ingresar a México”, se puede leer en el ya recalcado portal.

Las respuestas que se pueden obtener tras haber realizado la solicitud

Solicitud autorizada: Se emite una confirmación con la cual la persona puede viajar a México. Una vez autorizada, se debe imprimir la visa electrónica y verificar que todos los datos sean correctos. La solicitud tiene una vigencia de 30 días para realizar su viaje e ingresar al país.

Solicitud NO autorizada: La persona no puede obtener una autorización electrónica y no pude ingresar a México.

Solicitud en trámite: La persona debe consultar el resultado de su trámite con el número de folio que le proporcionará el sistema en el apartado ‘Seguimiento a mi solicitud’, y la contraseña que le indique el mismo sistema al momento de guardar la solicitud. El sistema indicará cuándo se deberá volver a ingresar para conocer el resultado de la misma. En este caso, el número de folio no significará que se haya obtenido una autorización electrónica. Será necesario consultar el resultado a la solicitud en este enlace.

Ten en cuenta, además, que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que si una persona quiere corregir algún dato proporcionado en la solicitud o desea cancelar dicha solicitud por cambios en el itinerario de vuelo, “es necesario llenar una nueva solicitud con los datos correctos. Cuando se intente guardarla, el sistema advertirá que se tiene una autorización electrónica vigente, y preguntará si desea cancelarla y conservar la solicitud recién llenada. Se deberá cancelar la autorización anterior, de esta manera el sistema guardará la solicitud recién capturada”.

