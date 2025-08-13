Para el cuidado del hogar , existen ciertos trucos caseros que son efectivos y, en algunos casos, no se gasta ni una sola moneda porque puedes conseguirlos en tu cocina. En esta ocasión, un curioso método está ganando popularidad porque suele ser extraño al realizarlo. ¿A qué me refiero? Introducir hielo en tu inodoro. Si quieres saber para qué sirve y cómo probarlo, presta atención a los siguientes párrafos.

Habitualmente, los cubos de hielo son perfectos para enfriar alguna bebida en tiempos de calor, pero también tiene otras funciones. Por suponer, expertos en salud recomiendan colocar este elemento en tu nuca porque brinda distintos beneficios .

También puede usarlo para tu inodoro. Esta técnica será tan efectiva que quedarás impresionado(a) cuando lo apliques y no dudarás en recomendarla.

Los cubos de hielo pueden ser usados para el beneficio de tu hogar y de tu salud. (Crédito: Freepik)

¿Por qué insertar cubos de hielo en el inodoro?

Como sabrás, es necesario que mantengas el inodoro limpio, ya que es un espacio adecuado para que proliferen bacterias, hongos y malos olores. Si bien existen productos químicos que eliminan dichos problemas, suelen ser caros o, en algunos casos, no son tan efectivos.

Para ello, el hielo se presenta como una opción de limpieza que mantendrá reluciente este espacio de tu baño . Cuando insertas los cubos en el inodoro, la fricción que generan al derretirse provoca que los residuos de sarro y minerales se desprendan.

De no darle una limpieza constante, el inodoro puede presentar un olor desagradable. (Crédito: Freepik)

¿Cómo aplicar la técnica de los cubos de hielo en el inodoro?

Es demasiado fácil de realizarlo, ya que te tomará menos de un minuto en aplicarlo. Lo importante es que cuentes con una cantidad considerable de cubos de hielo para ejecutarlo.

Coloca tres tazas de cubo de hielo en el interior del inodoro.

Déjalo actuar durante 10 minutos.

Finalmente, tira la cadena.

Si quieres una mayor eficacia, te recomiendo que añadas vinagre o limón, ya que disolverán las manchas y desinfectarán esta zona del inodoro.

Solo tendrás que introducir el hielo en este espacio del inodoro. No es complicado. (Crédito: Imagen generada por IA / ChatGPT)