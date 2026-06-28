El aloe vera es una planta sumamente recomendada por los especialistas en salud debido a sus propiedades medicinales y cosméticas; sin embargo, también se trata de un elemento sumamente importante en el Feng Shui . Es así que distintos especialistas vinculados a esta tradición china recomiendan colocar la famosa sábila en la cocina. ¿Cuál es la razón? En los siguientes párrafos te brindaré la respuesta.

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El aloe vera resalta por ser una ser planta cuyas hojas verdes y densas resguardan un gel cristalino que, gracias a su alto contenido de vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos, es beneficioso para el cuidado de la piel y el sistema digestivo.

No sería lo único; hace miles millones de años distintas civilizaciones consideraban a esta planta como un símbolo poderoso debido a la energía espiritual que presentaba; sorprendentemente, esa creencia se mantiene vigente hasta la fecha.

Los fieles creyentes del Feng Shui afirman que colocar una decorativo de sábila en la cocina suele ser una decisión acertada por sus increíbles resultados. ¿De cuáles se tratan?

Es una planta que se usa mayoritariamente para el cuidado de la piel y del sistema digestivo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué representa la sábila en el Feng Shui

En esta tradición china, la sábila es significado de protección, vitalidad y prosperidad dentro del hogar; es como si se tratase de un “escudo vivo” que absorbe y transforma energías negativas, especialmente las relacionadas con envidia, mala suerte o tensiones.

Además, se vincula estrechamente con el equilibrio y la recuperación emocional , dado que representa de forma simbólica al Agua, un componente que se relaciona con los sentimientos y la circulación de la energía interior.

Se trata de una planta que tiene un importante significado para el Feng Shui. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para qué sirve el aloe vera en la cocina y cómo aplicarla correctamente

Según lo señalado por el portal Ad Magazine , colocar un aloe vera en la cocina ocasionará que se promueva la energía positiva en los alimentos y la rutina familiar. En el Feng Shui, este espacio es considerado como uno de los centros de prosperidad del hogar, ya que se guardan y se cocina distintos productos.

Entonces, si estás interesado en aplicar esta técnica para atraer las buenas vibras, entonces deberás colocar el decorativo de sábila cerca de otras plantas, pero no cerca. Eso sí, intenta mantenerlo lejos del fuego y más cerca de la llave del agua

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