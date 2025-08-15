Limpiar el inodoro no tiene por qué ser una tarea que te tome mucho tiempo . Lo ideal sería que lo dejes reluciente en cuestión de minutos, pero existen ciertos productos químicos que no convencen totalmente. Si estás identificado con esta situación, existe un ingrediente en tu cocina que te aliviará estos problemas. ¿A cuál me refiero? A la sal.

Es posible que ahora mismo te estés preguntando por qué la sal, muy usado para la preparación de diversos platos de comida, debería aplicarse en la limpieza del retrete . Sin embargo, quedarás impresionado cuando te explique las razones.

Además de presentarse como un ingrediente que suele ser económico, no te generaría daño alguno en tus manos; a comparación de los productos químicos que sí tendrían un efecto perjudicial si entra en contacto con tu piel.

Sin más que decir, sabrás por qué es necesario que eches un poco de sal a tu inodoro durante las noches. Presta atención.

En ciertas ocasiones, los productos químicos no suelen dejar impecable tu inodoro. (Crédito: Freepik)

¿Por qué echar sal al inodoro durante las noches?

Si te gustaría que tu váter esté libre de microorganismos y presente un aroma agradable, no bastará que solo eches sal. Te recomiendo que, en un recipiente, añadas 250 gramos de este ingrediente, la misma cantidad de bicarbonato y 25 gotas de tu aceite esencial preferido.

Después, deberás mezclarlo homogéneamente y, antes de que te vayas a dormir, tendrás que verterlo en el inodoro. Eso no es todo. A la mañana siguiente, necesitarás hervir una olla con agua, echarla en el retrete y tirar la cadena. Demasiado sencillo, ¿verdad?

Lo recomendable es que esta cantidad de sal lo mezcles con bicarbonato y aceite esencial. (Crédito: Imagen creada por IA / ChatGPT)

¿Cada cuánto tiempo es necesario usar este truco casero?

Según expertos en limpieza, lo aconsejable sería que uses esta técnica una vez por mes, pero eso no quiere decir que te olvidarás de la limpieza que realizas regularmente. De esa manera, mantendrás el retrete en perfectas condiciones.