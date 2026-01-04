El 2026 ya llegó y seguramente te has trazado nuevos objetivos, tal como alcanzar la estabilidad financiera . Si bien puedes obtener buenos ingresos económicos cada mes, de nada servirá en caso no los administres correctamente. A pesar de esto, existen herramientas capaces de ayudarte ahorrar y construir un patrimonio. Una de ellas es el método Harv Eker. En caso no hayas escuchado este término, a continuación te brindaré una explicación más detallada y cómo aplicarlo desde ahora.

Hay errores que no permiten a una persona lograr una buena estabilidad económica. Entre los más frecuentes están realizar compras innecesarias, comer fuera de casa diariamente y ceder a antojos cada vez que transita por las calles.

Además, existen casos excepcionales de individuos que tienen una vida por encima de sus ingresos; es decir, disfrutan de grandes placeres cuando sus respectivos sueldos son relativamente bajos. Esto da paso a la acumulación de deudas.

En caso te identifiques con alguno de estos problemas, es posible que los corrijas con el método Harv Eker, que te brinda la oportunidad de vivir una vida plena sin descuidarte de tus responsabilidades.

Las compras compulsivas y darse una vida de lujos no permiten conseguir la libertad financiera. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

De qué trata el método Harv Eker y cómo aplicarlo desde hoy

Esta herramienta fue creada por el escritor y empresario canadiense Harv Eker, conocido por sus teorías sobre la riqueza y la motivación. Su eficacia es tal que el portal Open Bank la ha posicionado como una de las mejores estrategias para administrar el dinero.

Su aplicación es sumamente fácil, pero tendrás que mantener una constancia para conseguir los objetivos que te has planteado. Según lo señalado por este método, deberás realizar una división de los ingresos que tienes y distribuirlo de la siguiente manera:

50% destinado a gastos esenciales y necesidades básicas , como vivienda, alimentación, transporte, servicios y otros.

, como vivienda, alimentación, transporte, servicios y otros. 10% destinado a la libertad financiera , como inversiones o ahorro a largo plazo.

, como inversiones o ahorro a largo plazo. 10% destinado a la educación , como cursos, libros o seminarios para que mejores habilidades y conocimientos.

, como cursos, libros o seminarios para que mejores habilidades y conocimientos. 10% destinado a donaciones , como contribuciones a organizaciones benéficas.

, como contribuciones a organizaciones benéficas. 10% destinado a ahorros a mediano plazo, como vacaciones, compras importantes o imprevistos.

El método Harv Eker es recomendado por bancos y expertos de ahorro. (Crédito: jcomp / Freepik)

Siguiendo esta distribución de porcentajes, es altamente probable que alcances la libertad financiera. Como te indiqué anteriormente, los expertos en ahorro lo recomiendan plenamente; ahora depende de ti inicar este nuevo cambio en tu vida.

