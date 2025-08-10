Una fruta amada por miles de personas es el mango . Para acceder a su pulpa, se debe pelarlo. Es probable que su cáscara lo hayas desechado, pues crees que no tiene valor alguno, pero investigaciones científicas han revelado que te brindaría múltiples beneficios para tu cuerpo. ¿Cuáles son?

La mayoría no se atrevería por alguna razón a comer la cáscara de esta fruta , pues consideran que su sabor sería desagradable e, incluso, te podría generar algún daño si no ha sido desinfectado correctamente, pero hay motivos suficientes para hacerlo.

Si bien posee un alto contenido en vitamina C, carotenoides, fibra y otros antioxidantes, Salge Blake, profesora de la Universidad de Boston, señaló a National Geographic que presenta una buena fuente de pectina, una fibra soluble viscosa que reduce los niveles de colesterol malo y ralentiza el vaciado gástrico.

Especialistas en salud aseguran que es necesario comer las cáscaras de esta fruta. (Crédito: Freepik)

Otras investigaciones realizadas con las cáscaras de mango concluyeron que reducen la acumulación de grasa en las personas. Además, sus componentes bioactivos cuentan con propiedades antimicrobianas, antidiabéticas, antiinflamatorias y anticancerígenas.

¿La cáscara de mango podría hacerte daño?

Si bien los expertos de salud aconsejan ingerir la cáscara de esta fruta, existen diversos factores que debes considerar. Existe la posibilidad de que experimentes reacciones negativas por comerlo, tales como sarpullido, picor en la boca o la garganta, hinchazón de labios.

Además, en la producción de esta fruta, se usan pesticidas para combatir la presencia bacterias e insectos que dañarían los cultivos, lo que causarían daños considerables a tu organismo. Por eso, es importante que cada alimento lo desinfectes correctamente.

Para comer la cáscara del mango, es necesario que lo desinfectes. (Crédito: Freepik)