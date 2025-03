Seguro, todos hemos tenido esos días en los que el dinero está un poco justo y pensar en pagar el seguro del coche no es lo más atractivo del mes. Pero, ¿te has detenido a pensar qué puede pasar si te detienen sin una póliza vigente? La verdad es que las consecuencias de conducir sin una pueden ser bastante severas, y lo que es peor, podrían poner en riesgo mucho más que tu cuenta bancaria.

En Estados Unidos, cada estado tiene sus propias reglas y sanciones en cuanto a la falta de seguro vehicular. Esto significa que las multas, la suspensión de la licencia e incluso el posible encarcelamiento pueden variar enormemente dependiendo del lugar donde te encuentres. En algunos lugares, las penalizaciones son bastante moderadas, pero en otros, las consecuencias pueden ser tan graves que te podrían dejar grandes deudas.

Si bien entiendo que las multas pueden parecer un mal menor, especialmente si nunca has tenido un accidente, también es importante recordar que un seguro no solo es una obligación legal, sino también una forma de proteger tu patrimonio y tu bienestar. De hecho, si no tienes uno y te ves involucrado en algo negativo, podrías tener que cubrir todos los gastos, desde los daños al vehículo hasta las lesiones de las personas involucradas, lo que podría ser una carga financiera mucho más grande.

Así que, para evitar complicaciones mayores, te voy a compartir un resumen de lo que te podría costar conducir sin seguro dependiendo del estado en el que te encuentres. Algunas de las multas son realmente altas, mientras que, en otros lugares, las consecuencias podrían ser aún más graves. Echa un vistazo y asegúrate de no correr riesgos innecesarios.

En Estados Unidos está prohibido conducir un vehículo que no cuente con una póliza de seguro (Foto: Freepik)

LAS MULTAS DE TODOS LOS ESTADOS POR NO TENER SEGURO VEHICULAR

Alabama: Multa de US$200 en la primera infracción, US$300 en la segunda y US$400 en la tercera.

Alaska: Multa de US$500 por cada infracción y suspensión de la licencia de 90 días a un año.

Arizona: Suspensión de la licencia y del registro del vehículo hasta presentar prueba de seguro.

Arkansas: Multa de hasta US$1000, suspensión de la licencia por un año y posibilidad de tres días de cárcel.

California: Multa entre US$100 y US$200, aunque con recargos puede ascender a US$400.

Colorado: Multa mínima de US$500 y suspensión de la licencia hasta presentar prueba de seguro.

Connecticut: Clasificación de la infracción como delito menor con una multa de US$500 y hasta tres meses de cárcel.

Delaware: Multa de US$1500 en la primera infracción y US$3000 en reincidencia, con suspensión de la licencia por seis meses.

Washington D.C.: Las multas aumentan con el tiempo si el conductor no presenta prueba de seguro.

Florida: Suspensión de la licencia hasta tres años con multas de entre US$150 y US$500.

Georgia: Multa de entre US$200 y US$1000 y posibilidad de hasta 12 meses de cárcel.

Hawái: Primera infracción con multa de US$500 y entre 75 y 100 horas de servicio comunitario.

Idaho: Primera infracción considerada una falta menor con una multa desde US$75 hasta US$1000 y hasta seis meses de cárcel.

Illinois: Primera infracción con multa de entre US$500 y US$1000, suspensión de la licencia y del registro del vehículo, y posibilidad de cárcel en reincidencias.

Indiana: Suspensión de la licencia por 90 días y una multa de US$250.

Iowa: Multa de US$15, pero si el conductor causa un accidente sin seguro, la suspensión de la licencia puede extenderse hasta 12 meses.

Kansas: Multa de entre US$300 y US$2500, con posibilidad de suspensión de la licencia y cárcel.

Kentucky: Multa de entre US$500 y US$1000, con posibilidad de hasta 90 días de cárcel.

Louisiana: Multa de US$100 y posibilidad de confiscación del vehículo y revocación del registro.

Maine: Infracción de tránsito con una multa de hasta US$500 y suspensión indefinida de la licencia.

Maryland: Sanciones de hasta US$500, posibilidad de cárcel por un año y cinco puntos en la licencia.

Massachusetts: Multas de entre US$500 y US$5000, con posibilidad de hasta un año de prisión.

Michigan: Multa de entre US$200 y US$500 y suspensión de la licencia.

Minnesota: La pena máxima es 90 días de cárcel y una multa de US$1000. La condena se notificará al Departamento de Seguridad Pública.

Mississippi: Conducir sin seguro puede resultar en una multa mínima de US$100 y la suspensión de los privilegios de conducir por un año.

Missouri: Conducir sin seguro es ilegal y puede resultar en la suspensión de la licencia y tarifas de reinstalación de hasta US$400.

Montana: Conducir sin seguro es un delito menor, con multas de US$250 a US$500 o hasta 10 días de cárcel por la primera infracción.

Nebraska: La licencia será suspendida automáticamente al ser condenado por no tener seguro.

Nevada: Multas progresivas que van de US$250 a US$1000, según la cantidad de infracciones.

Nuevo Hampshire: Las multas por conducir sin seguro pueden llegar a US$125. No hay una ley de seguro obligatorio, pero las reincidencias tienen penas más severas.

Nueva Jersey: Multas de entre US$300 y US$1000, suspensión de la licencia y posibilidad de servicio comunitario.

Nuevo México: Las penas incluyen multas de hasta US$300, hasta 90 días de cárcel o ambas.

Nueva York: Multa de hasta US$1.500 y recargos adicionales de US$750 para recuperar la licencia.

Carolina del Norte: Los conductores pagan una multa civil US$50 y pueden recibir probation de uno a 45 días. La segunda infracción aumenta la multa a US$100.

Dakota del Norte: Las reincidencias pueden resultar en hasta 30 días de cárcel, suspensión de la matrícula y multas de hasta US$5000.

Ohio: Las penas incluyen multas de hasta US$500, suspensión de la licencia por 90 días y la necesidad de obtener un seguro SR-22.

Oklahoma: Las penas incluyen multas de hasta US$250, hasta 30 días de cárcel o ambas.

Oregon: Multa de hasta US$1000 y suspensión del registro del vehículo.

Pennsylvania: Suspensión de la licencia por tres meses y multa de US$300.

Rhode Island: Las multas son de US$100 a US$500 por la primera infracción, lo cual aumenta hasta US$1000 por reincidencias. También se suspenderá la licencia, matrícula y placas.

Carolina del Sur: Los conductores deben pagar una tarifa por no tener seguro y enfrentar multas de US$100 a US$200 o hasta 30 días de cárcel por la primera infracción.

Dakota del Sur: Las penas incluyen multas de más de US$500, suspensión de la licencia por un año y posiblemente 30 días de cárcel.

Tennessee: Multa de US$300 y suspensión de la licencia hasta presentar prueba de seguro.

Texas: Multa de hasta US$1000 y posible retención del vehículo.

Utah: Las penas incluyen multas de al menos US$400, pérdida de los privilegios de conducir y la necesidad de mantener un SR-22.

Vermont: Los conductores enfrentan multas de hasta US$500.

Virginia: Los conductores enfrentan una tarifa de no cumplimiento de US$600 y la suspensión de la licencia por 180 días.

Washington: Las multas por infracciones de tráfico no pueden exceder US$250 a menos que lo autorice la ley.

Virginia Occidental: Multa de hasta US$5000 y suspensión de la licencia y del registro del vehículo.

Wisconsin: Los conductores pueden enfrentar multas de hasta US$500.

Wyoming: Los conductores enfrentan multas de hasta US$750.