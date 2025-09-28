Amazon pagará un histórico acuerdo de 2.500 millones de dólares a sus clientes después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) acusara a la compañía de inscribir a usuarios en el servicio Prime sin su consentimiento y de dificultar la cancelación de la suscripción.

“Hoy estamos devolviendo miles de millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses y asegurándonos de que Amazon nunca vuelva a hacer esto”, declaró en un comunicado el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson.

El acuerdo incluye 1.000 millones de dólares en multas civiles y 1.500 millones en reembolsos a los clientes afectados, lo que lo convierte en el mayor arreglo en la historia de la FTC y en el segundo monto más alto en devoluciones.

El pacto incluye 1.000 millones en multas y 1.500 millones en reembolsos, con pagos automáticos de hasta 51 dólares por cliente. (Foto: EFE / EPA / ALLISON DINNER)

Podrías ser elegible si cumples con estos requisitos: haberte suscrito a Amazon Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, o haber intentado cancelar la membresía sin éxito durante ese mismo periodo y ser cliente en Estados Unidos.

Los reembolsos estarán limitados a 51 dólares por persona y se pagarán en dos etapas, informó CNN.

Los clientes que se inscribieron en Prime a través de un “flujo de registro cuestionado”, como la página Universal Prime, la opción de envío, Prime Video o la página de pago única de Amazon, y que usaron tres o menos beneficios de Prime en un periodo de 12 meses, recibirán un reembolso automático en un plazo de 90 días a partir de la orden de la FTC.

Los usuarios que se unieron a Prime entre junio de 2019 y junio de 2025, o que intentaron cancelar sin éxito, podrían ser elegibles. (Foto: EFE / EPA / ALLISON DINNER)

Quienes se registraron de la misma forma o intentaron cancelar sin éxito y usaron hasta 10 beneficios en un año, deberán presentar un formulario de reclamo después de que se completen los pagos automáticos.

Amazon enviará correos electrónicos y cartas de notificación dentro de los 30 días posteriores a esos pagos. Una vez enviado el formulario, la compañía tendrá 30 días para revisarlo y procesar el reembolso.

La FTC reveló que la compañía utilizó “sofisticadas trampas de suscripción” para que los compradores se registraran en Prime, con procesos engañosos y opciones de cancelación difíciles de encontrar, lo que afectó a unos 35 millones de clientes en el periodo indicado.

La FTC afirmó que Amazon usó “sofisticadas trampas de suscripción”, mientras que la empresa asegura que “siempre ha seguido la ley”. (Foto: EFE / EPA / ALLISON DINNER)

Por su parte, Amazon afirmó en un comunicado que la empresa y sus ejecutivos “siempre han seguido la ley”, pero que aceptan el acuerdo para “seguir adelante y enfocarse en innovar para los clientes”.

Si fuiste miembro de Prime o intentaste cancelar tu suscripción entre mediados de 2019 y mediados de 2025, mantente atento a los correos de notificación de reembolso.

Cómo evitar que la suscripción de Amazon Prime se renueve automáticamente

Amazon Prime es un servicio de suscripción que ofrece varios beneficios a sus miembros por una tarifa fija, mensual o anual. Su principal ventaja es el envío rápido y gratuito en millones de productos de Amazon, complementado con acceso a contenido digital como Prime Video (streaming de películas y series), Amazon Music Prime (música sin publicidad) y ofertas exclusivas.

Por defecto, esta membresía está configurada para renovarse automáticamente, lo que significa que Amazon te cobrará el cargo de renovación al final de tu ciclo de facturación si no modificas la configuración.

Para evitar que tu suscripción de Prime se renueve automáticamente y se te aplique un nuevo cargo, debes acceder a la configuración de tu cuenta. Ve a Amazon, inicia sesión y dirígete a “Cuenta y Listas” y luego a “Membresía Prime”. Dentro de esta sección, selecciona la opción para “Administrar Membresía” o “Finalizar Membresía”. Una vez allí, sigue los pasos para cancelar la renovación en la fecha de tu próximo cargo. Al hacer esto, conservarás todos los beneficios de Prime hasta que finalice el período que ya pagaste y no se te cobrará automáticamente por el siguiente ciclo.

