El sector minorista en Estados Unidos aún no logra recomponerse de los efectos post pandemia COVID-19 y problemas financieros. Tal es así que varias cadenas estarán cerrando sus sucursales antes del 25 de mayo y los expertos aseguran que miles más desaparecerán para fin de año.

Los cierres masivos y las quiebras se han vuelto casi algo común en los últimos años para el sector retail. En especial, las tiendas en centros comerciales, los grandes almacenes y los minoristas especializados están reduciendo su presencia en medio de la inestabilidad económica y los cambios en los hábitos de gasto de los consumidores .

De acuerdo a datos de Capital One Shopping, los centros comerciales se han visto especialmente afectados, con alrededor de 1,170 cerrados cada año entre 2017 y 2022. Los usuarios en Estados Unidos han estado optando por el comercio electrónico y muchas empresas continúan reevaluando la situación de sus locales físicos.

LAS TIENDAS QUE CERRARÁN EN MAYO EN ESTADOS UNIDOS

RITE AID

Según informan, Rite Aid está cerca de declararse en quiebra por segunda vez y continúa reestructurándose en mayo con más cierres. Durante el primer proceso de quiebra, la cadena de farmacias cerró al menos 800 sucursales.

Si bien no está clara la lista exacta de cierres para mayo, varias sucursales de Rite Aid en Long Island, Nueva York, están en riesgo después de problemas con los contratos de alquiler. Si Rite Aid se declara en quiebra por segunda vez, se venderán más sucursales y todas las que no se vendan cerrarán definitivamente.

De cualquier manera, un portavoz de Rite Aid dijo que la compañía todavía estaba “comprometida a ser financiera y operativamente saludable” en una declaración a Newsweek.

JCPENNEY

JCPenney es otra marca que se declaró en quiebra hace unos cinco años. El minorista notó una caída en las ventas durante años, pero atribuyó las dificultades debido a la pandemia de COVID-19 como el golpe final a su situación.

Más de 200 tiendas JCPenney cerraron mientras se reestructuraba y resurgió de la bancarrota, pero más cerrarán el 25 de mayo de 2025 o incluso antes.

Al menos siete ubicaciones en California, Denver, Idaho, Kansas, New Hampshire, Carolina del Norte y Virginia Occidental están en la lista, según USA Today.

Un portavoz de JCPenney también señaló que los cierres fueron “aislados”, sin “planes de reducir significativamente nuestro número de tiendas” al hablar con la publicación.

“En ocasiones, se producen cierres individuales en mercados específicos debido al vencimiento de contratos de arrendamiento, cambios en el mercado u otros factores”, señaló el portavoz.

JCPenney ha reducido significativamente su presencia desde que se declaró en bancarrota en 2020 (Foto: AFP) ×

SAKS FIFTH AVENUE

Recientemente, también se anunció que Saks Fifth Avenue, una tienda departamental ubicada en Union Square en San Francisco, California, cerrará el 10 de mayo.

El contrato de arrendamiento está por vencer y no será renovado, y Saks Global le dijo a The US Sun que estaba enfocado en el “crecimiento a largo plazo” en otras áreas en el futuro.

Saks Global cambió a un modelo de compras solo con citas en 2024 y señaló que habría oportunidades para que el personal se transfiriera a Neiman Marcus San Francisco.

También sigue prestando servicios en el Área de la Bahía a través de otro Neiman Marcus y un Fifth Avenue Club en Palo Alto, junto con sus sitios web.

FAMILY DOLLAR

Dollar Tree cerró alrededor de 600 sucursales de Family Dollar en 2024, y otras 370 cerrarán este año cuando expiren los contratos de alquiler. Los cierres se producen después de que Dollar Tree confirmara en marzo que vendería tiendas Family Dollar por mil millones de dólares a una firma de capital privado.

Una combinación única de Dollar Tree y Family Dollar en un espacio de 27,000 pies cuadrados ya ha comenzado el proceso de cierre.

Los compradores vieron ofertas de liquidación con un 50% de descuento en la tienda de Salem, Massachusetts, que estaba literalmente dividida por la mitad: una mitad era Dollar Tree y la otra Family Dollar.

Family Dollar deja de pertenecer a Dollar Tree, después de casi una década de haberla adquirida (Foto: Freepik) ×

¿CUÁL ES EL PANORAMA DEL SECTOR MINORISTA?

Alex Beene, profesor de educación financiera en la Universidad de Tennessee en Martin, dijo que todos los cierres de minoristas se producen en medio de una “tormenta perfecta de factores económicos negativos” en una conversación con Newsweek.

“El tráfico peatonal ha disminuido, las ventas han sufrido fuertes caídas y es muy probable que los alquileres en estos locales hayan experimentado aumentos significativos”, enfatizó Beene.

“Cuando te golpean financieramente por todos lados, lamentablemente la mejor solución puede ser cerrar la operación [...] El cierre no sólo detiene la hemorragia monetaria, sino que permite a la empresa reestructurar sus ofertas y ser más eficiente”, añadió.

También hay al menos otros 2.500 cierres de una variedad de minoristas que se espera que cierren en los Estados Unidos para fines de 2025, según The Mirror.

En esa misma línea, los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump también están generando preocupaciones. Se espera que al menos cinco productos comestibles básicos sufran aumentos de precios significativos en los próximos meses.