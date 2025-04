A partir del miércoles 7 de mayo, las personas que residen en California deberán contar con una REAL ID de forma obligatoria como identificación para abordar vuelos nacionales o ingresar a edificios federales. Por este motivo, el estado del gobernador Gavin Newsom ha preparado tarifas especiales, a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), para que los ciudadanos que enfrenten dificultades económicas puedan obtener este documento.

En ese contexto, las personas que se vean beneficiarias con la reducción del costo de la REAL ID solo deberán pagar 11 dólares en lugar de los 39 que es el precio regular del trámite.

¿Qué requisitos deben cumplir para obtener la REAL ID con tarifa reducida en California?

De acuerdo al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), cualquier persona que necesite o desee obtener una identificación REAL ID deberá acudir a una agencia de licencias válida en su estado de residencia.

Los requisitos mínimos de documentación para una identificación válida son los siguientes:

1) Nombre legal completo

Certificado de nacimiento

Pasaporte estadounidense

Pasaporte extranjero con visa

Tarjeta de residente permanente

Certificado de ciudadanía

2) Fecha de nacimiento

Certificado de nacimiento

Pasaporte estadounidense

Pasaporte extranjero con visa

Tarjeta de residente permanente

Certificado de ciudadanía

3) Número de seguro social

Tarjeta de Seguro Social

Formulario W-2

Formulario 1099

Talón de pago

4) Dos comprobantes de domicilio de la residencia principal

Extracto de cuenta

Presentación reciente de declaración de impuestos

Extracto de tarjeta de crédito

Estado de cuenta de la hipoteca

Póliza o tarjeta de seguro

5) Estatus legal

Certificado de nacimiento

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de residente permanente

Certificado de ciudadanía

Para solicitar una REAL ID, los californianos deben visitar REALID.dmv.ca.gov, completar la solicitud en línea y subir sus documentos. (Foto: https://www.dmv.ca.gov/)

Solamente los ciudadanos estadounidenses o extranjeros, que pueden comprobar su presencia legal en Estados Unidos pueden obtener el REAL ID.

¿Cómo solicitar la REAL ID en California?

El DMV explica los siguientes pasos que debes seguir para ingresar tu solicitud de la REAL ID de California:

Reúne tus documentos con la ayuda de la lista de verificación: Utiliza la lista de verificación de documentos REAL ID interactiva del DMV para reunir toda la documentación que necesitará para solicitar su REAL ID.

Completa la solicitud en línea y sube tus documentos: Para ello, debes estar registrado en MyDMV. Se necesita un correo electrónico y un número de teléfono para iniciar la sesión por Internet. Si no quieres crear tu cuenta, visita una oficina del DMV.

Guarda tu código de confirmación

Visita una oficina del DMV: acude con los documentos que confirman tu identidad y que eres residente de California, así como su número de Seguro Social. Además, debes llevar el código de confirmación de la solicitud (funcionará como una cita). Revisa los tiempos de espera antes de ir.

En la oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) deberás tomarte una fotografía nueva y completar el proceso.

¿Los menores de edad necesitan una tarjeta REAL ID para abordar un vuelo nacional?

No. La TSA no requiere que ninguna persona menor de 18 años presente una identificación cuando viaja con un acompañante dentro de los EE. UU. Sin embargo, el acompañante necesitará una identificación aceptable, como una REAL ID, un pasaporte de EE. UU., una tarjeta de pasaporte de EE. UU., una tarjeta de viajero confiable del DHS, etc. (consulte la lista completa de identificaciones aceptables de la TSA ).

¿Qué pasa si no puede obtener una licencia o identificación estatal REAL ID?

Si usted no califica o no puede sacar un REAL ID, todavía podría obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal regular.

Pero no podrá usar ese documento para viajes aéreos dentro de EE. UU., ni para ingresar a instalaciones federales o militares.

Tiene como plazo máximo para hacer el trámite hasta el miércoles 7 de mayo de 2025.