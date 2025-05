Encontrar oro bajo la tierra que uno ha trabajado toda su vida suena como el argumento de una película de fortuna inesperada. Pero para Michel Dupont, un agricultor francés de 52 años, fue la historia más real y desconcertante de su existencia. Todo comenzó con un simple paseo por su terreno en la región de Auvernia, Francia, cerca de un arroyo. Entre las piedras, algo brilló. Al escarbar un poco, se encontró con fragmentos dorados que terminarían siendo valuados en nada menos que $4 mil millones de dólares.

LO QUE PARECÍA UN GOLPE DE SUERTE SE CONVIRTIÓ EN UN EPISODIO DE FRUSTRACIÓN

Las autoridades francesas llegaron a su propiedad no para felicitarlo, sino para informarle que el oro no era suyo. La ley francesa es tajante: todo recurso encontrado bajo la superficie del suelo pertenece al Estado. Y así, Dupont pasó de soñador millonario a símbolo de un sistema legal que, aunque legítimo, para muchos resulta injusto.

Francia tiene una tradición jurídica que separa los derechos sobre el terreno de los derechos sobre el subsuelo. Es decir, puedes ser dueño del campo que cultivas, pero no de los minerales que se esconden debajo. Por eso, Michel no solo no pudo extraer el oro, sino que tampoco tiene derecho a obtener beneficio alguno. Además, cualquier excavación fue suspendida hasta que se realicen estudios ambientales que determinen el impacto de una posible explotación minera.

Por un paseo por sus tierras, un agricultor encontró fragmentos de oro (Foto: Freepik)

LA SITUACIÓN HA GENERADO OPINIONES DIVIDIDAS

Algunos vecinos temen que el hallazgo altere la paz rural de la zona. “Amamos el campo por su tranquilidad”, comentó uno de ellos. Otros, en cambio, creen que esta podría ser una oportunidad histórica para que la región reciba inversión y desarrollo. Sin embargo, organizaciones ecologistas ya han alzado la voz, preocupadas por el impacto ambiental que una mina podría tener sobre la biodiversidad local.

Mientras tanto, Michel Dupont, que hace apenas unas semanas solo pensaba en cosechas y ganado, ahora aparece en noticieros y debates políticos. Su historia ha puesto en el centro de la conversación un tema espinoso: ¿quién debería beneficiarse de los recursos naturales? ¿El dueño de la tierra, el Estado, o la comunidad en su conjunto? La respuesta no es sencilla, pero el caso ha abierto una puerta para revisar viejas normativas.

EN ESTADOS UNIDOS SON OTRAS REGLAS

Curiosamente, si este descubrimiento se hubiese producido al otro lado del Atlántico, la historia podría haber sido distinta. En Estados Unidos, es posible que el dueño del terreno también posea los derechos minerales. Aunque no siempre es así, si los tiene, puede extraer el oro o vender los derechos a una empresa minera. El Estado no se queda con el hallazgo de forma automática, aunque sí interviene mediante permisos y regulaciones ambientales.

La ley estadounidense permite incluso a personas comunes reclamar un derecho de prospección sobre tierras del gobierno federal, gracias a la antigua Ley General de Minería de 1872. Por supuesto, deben pagar tasas, presentar documentación y cumplir con reglas medioambientales. Pero al final del proceso, el descubridor tiene muchas más posibilidades de conservar algo del tesoro encontrado que su par francés.

