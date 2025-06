Como algunas personas no cuentan con el dinero suficiente para solicitar los servicios de streaming que quisieran, han visto en Magis TV una opción interesante para poder ver canales en vivo, películas y series de forma totalmente gratuita. Pero como nada es perfecto, la mala noticia es que te llevaría a tener grandes dolores de cabeza, pues al descargarla expones tus datos personales y bancarios. Más detalles a continuación.

Se trata de una plataforma no oficial que ofrece películas, series y eventos en vivo que resulta peligrosa para tu información confidencial (Foto: Magis TV)

LAS AMENAZAS A LAS QUE TE EXPONES SI DESCARGAS MAGIS TV

Magis TV es una plataforma que ofrece producciones y eventos en vivo sin necesidad de una suscripción y totalmente gratis. Al ser un sitio web no oficial, pues no está disponible en Google Play Store ni App Store, debe descargarse desde sitios de procedencia desconocida que no protegen tu información ni seguridad; lo peor es que comprometes todos los datos que tengas almacenados en el dispositivo que estás usando.

Entre las amenazas a la que te expones si descargas y usas Magis TV están:

Incorporar aplicaciones de canales no oficiales en tus dispositivos Android, esto debido a la instalación de un archivo APK, el cual omite controles de seguridad. Por tanto, darías acceso sin tu consentimiento a la cámara, contactos, ubicación y archivos personales.

Al tener acceso a tus datos, podrían obtener y extraer mediante programas maliciosos tus contraseñas, datos del banco o cualquier tipo de información sensible que te ponga en alto riesgo.

No sólo ello, también monitorearán tu actividad en línea, conocerán quiénes son tus contactos habituales, cómo te comunicas con ellos y más, facilitándoles que incluso puedan engañar a gente cercana, pues se harían pasar por ti.

Ten en cuenta que si uno de los equipos al que instalas Magis TV comparte Wi-Fi con otros dispositivos, puedes afectar la información que también haya en ellos. Estos pueden ser computadoras, celulares, tabletas, etc.

Magis TV puede ser instalada en diversos dispositivos, pero cuidado con tu información sensible (Foto: Freepik)

¿QUÉ HACER SI YA INSTALASTE MAGIS TV?

La respuesta es simple: elimina tu cuenta de Magis TV. Para ello inicia sesión, luego ve al menú principal, después ingresa a “Mi cuenta”, elige “Eliminar cuenta de usuario” y sigue las instrucciones. Posteriormente, desinstalación dicha plataforma definitivamente.

Aunque no lo creas, Magis TV no es tan divertida como crees (Foto: Freepik)

