Este viernes 20 de febrero de 2026, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al quetzal guatemalteco se mueve en 7.66561 por cada 1 USD, según el Banco de Guatemala y plataformas financieras internacionales actualizadas en tiempo real. Esto significa que 10 dólares equivalen a 76.6561 quetzales y 100 dólares son 766.561 quetzales, aunque el valor exacto puede variar ligeramente según la hora y el proveedor que consultes. Ten en cuenta que cada casa de cambio, banco o app de envío de dinero en Estados Unidos puede aplicar su propio margen, por lo que el tipo de cambio final que recibes casi siempre será un poco menos favorable que el “mid-market” o tasa media de mercado que ves en los conversores en línea.

Para los hispanohablantes en Estados Unidos que envían dinero a Guatemala, hoy el dólar sigue mostrando un nivel estable frente al quetzal, con variaciones diarias muy pequeñas en las últimas semanas. La tasa se ha mantenido cerca del rango 7.66–7.67 GTQ por dólar en los últimos días, lo que da un escenario relativamente predecible para planear remesas, pagos de servicios o compras grandes en quetzales. Aun así, es recomendable revisar el tipo de cambio minutos antes de confirmar una transferencia, ya que las plataformas pueden actualizar el valor varias veces al día según el movimiento del mercado internacional.

Tipo de cambio del día en Guatemala para hoy, 20 de febrero, según los bancos

A continuación, te comparto la cotización actual disponible de compra y venta del dólar estadounidense (USD) frente al quetzal guatemalteco (GTQ) en los bancos más relevantes de Guatemala.

Cabe mencionar que el tipo de cambio puede variar si la venta o compra se realiza en línea, según la entidad bancaria donde se realice la solicitud.

Bancos Compra (Q por USD) Venta (USD por Q) Banco de Guatemala (Banguat) Q7.66561 Q7.66561 Banrural Q7.49 Q7.82 Banco Industrial Q7.44 Q7.82 Banco Cuscatlán (ex Banco Inmobiliario) Q7.60 Q7.85 Banco Promerica (ex Citibank) Q7.49 Q7.87 BAC Credomatic Q7.47 Q7.87 Banco Agromercantil Q7.45 Q7.83 BANTRAB Q7.85 Q7.50

¿Cuánto es $1 dólar en Guatemala? Aprende cómo calcular USD a GTQ

Si hoy estás calculando cuánto recibiría tu familia en Guatemala, un ejemplo rápido: con un tipo de cambio cercano a 7.67 GTQ, un envío de 200 dólares se traduciría en aproximadamente 1533.122 quetzales antes de comisiones, y 500 dólares serían alrededor de 3832.805 quetzales. Sin embargo, las comisiones de servicio, los cargos por transferencia internacional y los márgenes de cambio pueden recortar esa cantidad, así que el monto final en la cuenta o en ventanilla puede ser menor al que te marca el conversor teórico.

Por eso, muchas personas en Estados Unidos comparan entre bancos, apps digitales y empresas de envío de dinero para encontrar la mejor mezcla entre tipo de cambio y tarifa, especialmente en días en los que cada centavo cuenta. Si la página que usas no detalla claramente su comisión o el tipo de cambio que aplicará al momento de pagar, esa información simplemente no está disponible y es mejor confirmarla antes de completar la operación.

¿Cómo enviar dólares desde Estados Unidos a Guatemala?

Las personas que desean hacer transferencia de dinero en dólares desde los Estados Unidos a Guatemala cuenta con diversas opciones para realizarlo. Sin embargo, deben tomar en cuenta los plazos de entrega y la comodidad de cada proceso para que no afecte en sus negocios o necesidades personales.

Calculadora de cambio de dólar (USD) a quetzal guatemalteco (GTQ) y viceversa