Este miércoles 11 de marzo de 2026 el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al quetzal guatemalteco se ubica en 7.65857 por cada 1 USD, según el Banco de Guatemala y plataformas financieras internacionales actualizadas en tiempo real. Esto significa que 10 dólares equivalen a 76.5857 quetzales y 100 dólares son 765.857 quetzales, aunque el valor exacto puede variar ligeramente según la hora y el proveedor que consultes. En la apertura de la jornada, la divisa estadounidense se ha mantenido en ese nivel promedio, confirmando un rango estable frente al quetzal. Ten en cuenta que cada casa de cambio, banco o app de envío de dinero en Estados Unidos puede aplicar su propio margen, por lo que el tipo de cambio final que recibes casi siempre será un poco menos favorable que el “mid-market” o tasa media de mercado que ves en los conversores en línea.

Para los hispanohablantes en Estados Unidos que envían dinero a Guatemala, hoy el dólar sigue mostrando un nivel estable frente al quetzal, con variaciones diarias muy pequeñas en las últimas semanas. La tasa se ha mantenido cerca del rango 7.65–7.66 GTQ por dólar en los últimos días, lo que da un escenario relativamente predecible para planear remesas, pagos de servicios o compras grandes en quetzales. Aun así, es recomendable revisar el tipo de cambio minutos antes de confirmar una transferencia, ya que las plataformas pueden actualizar el valor varias veces al día según el movimiento del mercado internacional.

¿A cuánto está el quetzal? Consulta la cotización del dólar estadounidense hoy 11 de marzo. Mantente informado sobre el cambio USD/GTQ y elige el mejor momento para ayudar a los tuyos en Guatemala. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

Tipo de cambio del día en Guatemala para hoy, 11 de marzo, según los bancos

A continuación, te comparto la cotización actual disponible de compra y venta del dólar estadounidense (USD) frente al quetzal guatemalteco (GTQ) en los bancos más relevantes de Guatemala.

Cabe mencionar que el tipo de cambio puede variar si la venta o compra se realiza en línea, según la entidad bancaria donde se realice la solicitud.

Bancos Compra (Q por USD) Venta (USD por Q) Banco de Guatemala (Banguat) Q7.65857 Q7.65857 Banrural Q7.49 Q7.82 Banco Industrial Q7.44 Q7.82 Banco Cuscatlán (ex Banco Inmobiliario) Q7.60 Q7.85 Banco Promerica (ex Citibank) Q7.49 Q7.87 BAC Credomatic Q7.46 Q7.86 Banco Agromercantil Q7.45 Q7.85 BANTRAB Q7.85 Q7.50

Aunque el tipo de cambio de referencia ronda los 7.66580 quetzales por dólar, los bancos en Guatemala manejan precios de compra y venta distintos. Entidades como Banrural, Banco Industrial, BAC Credomatic, Banco Promerica o Banco Agromercantil suelen ofrecer valores que se mueven alrededor de este promedio, pero con unos centavos de diferencia según si compras o vendes dólares. En muchos casos, la tasa que ves en ventanilla no es exactamente la misma que encuentras en operaciones en línea o en transferencias internacionales. Además, algunas instituciones pueden ajustar sus precios varias veces en el día según la liquidez y la demanda de divisas.

¿Cuánto es $1 dólar en Guatemala? Aprende cómo calcular USD a GTQ

Si hoy estás calculando cuánto recibiría tu familia en Guatemala, un ejemplo rápido: con un tipo de cambio cercano a 7.66 GTQ, un envío de 200 dólares se traduciría en aproximadamente 1532 quetzales antes de comisiones, y 500 dólares serían alrededor de 3830 quetzales. Sin embargo, las comisiones de servicio, los cargos por transferencia internacional y los márgenes de cambio pueden recortar esa cantidad, así que el monto final en la cuenta o en ventanilla puede ser menor al que te marca el conversor teórico.

Por eso, muchas personas en Estados Unidos comparan entre bancos, apps digitales y empresas de envío de dinero para encontrar la mejor mezcla entre tipo de cambio y tarifa, especialmente en días en los que cada centavo cuenta. Si la página que usas no detalla claramente su comisión o el tipo de cambio que aplicará al momento de pagar, esa información simplemente no está disponible y es mejor confirmarla antes de completar la operación.

Conoce el tipo de cambio del dólar a quetzal hoy, 11 de marzo de 2026. Monitorea la cotización de USD a GTQ en tiempo real y elige el mejor momento para enviar tus remesas desde Estados Unidos a Guatemala con éxito. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini

¿Cómo enviar dólares desde Estados Unidos a Guatemala?

Las personas que desean hacer transferencia de dinero en dólares desde los Estados Unidos a Guatemala cuenta con diversas opciones para realizarlo. Sin embargo, deben tomar en cuenta los plazos de entrega y la comodidad de cada proceso para que no afecte en sus negocios o necesidades personales.

Transferencias a bancos internacionales

Transferencias en línea como PayPal y Wise

Transferencias peer-to-peer

Envío de cheques

Instituciones financiaras como Western Unión y MoneyGram

¿Cómo aprovechar mejor el cambio de dólar estadounidense (USD) a quetzal guatemalteco (GTQ) hoy?

Si vas a enviar dinero desde Estados Unidos a Guatemala, lo primero es comparar el tipo de cambio entre al menos dos o tres servicios antes de enviar. Los conversores en línea te muestran la tasa media, pero lo que realmente importa es lo que te ofrece tu banco, casa de cambio o app en el momento de confirmar. También es buena idea revisar el historial reciente del par USD/GTQ para entender si el dólar viene subiendo o bajando frente al quetzal guatemalteco, aunque hoy el comportamiento se considera relativamente estable.

Otra estrategia útil es aprovechar notificaciones o alertas de tipo de cambio que ofrecen algunas plataformas, para enviar cuando el dólar se fortalece un poco más frente al quetzal. Sin embargo, no hay información pública y detallada, en tiempo real, sobre todas las comisiones específicas que cobra cada servicio para residentes hispanohablantes en Estados Unidos; esos datos solo los ves directamente en la web o app de cada proveedor.

Calculadora de cambio de dólar (USD) a quetzal guatemalteco (GTQ) y viceversa