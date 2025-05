¿Te ha pasado que te encuentras una moneda vieja y te preguntas si podría valer más de lo que dice? Por eso cada vez que me topo con una, le doy una buena mirada. Lo que muchos no saben es que algunas pueden esconder verdaderos tesoros. Y no hablo en sentido figurado. Literalmente puedes tener un ejemplar de 1 dólar que hoy vale más de US$88 mil.

Hoy quiero contarte sobre un caso real que ocurrió con una moneda del año 2000. No solo tiene una historia curiosa detrás, sino que se ha convertido en uno de los errores de acuñación más codiciados por los coleccionistas de numismática en Estados Unidos. Si estás en casa, tal vez quieras echarle un ojo a esa vieja alcancía o al cambio que tienes olvidado en tu bolsillo o en alguna parte de tu habitación.

EL ERROR QUE LA HIZO VALIOSA: EL FAMOSO “ERROR MULA”

Lo que hace tan especial a esta moneda es algo que se conoce como error mula. Este tipo de equivocación ocurre cuando, por accidente, se combinan las caras de dos monedas distintas durante el proceso de acuñación. Es algo extremadamente raro, y por eso mismo, tan valioso.

En este caso particular, estamos hablando de una moneda de prueba producida por la Casa de Moneda de Filadelfia. El anverso muestra el rostro de George Washington, como en los cuartos de dólar comunes. Pero la sorpresa viene en el reverso, donde aparece el diseño del dólar dorado de Sacagawea, con el águila americana, la leyenda E Pluribus Unum y la denominación “ONE DOLLAR”.

Así se ve la moneda del 2000 con este error súper raro (Foto: Coinweek) ×

SOLO EXISTEN 39… Y MENOS DE UNA DOCENA ESTÁN LOCALIZABLES

Esta joya numismática no es cualquier cosa. Fue acuñada por error durante una prueba en el verano de 1999, usando un disco metálico (planchet) del dólar de Sacagawea con el troquel del cuarto de dólar. El resultado fue una moneda completamente fuera de lo común.

Según registros oficiales, solo se produjeron 39 ejemplares. De esos, se sabe que únicamente 12 están actualmente resguardados en Fort Knox, el famoso depósito de oro del gobierno de los Estados Unidos. Esto hace que cualquier unidad de esta moneda sea extremadamente escasa y, por lo tanto, muy cotizada.

EL VALOR DEPENDE TAMBIÉN DE SU ESTADO

Ahora bien, no solo el error hace que esta moneda valga una fortuna. Su estado de conservación es otro factor crucial. La moneda subastada por más de US$88,125 tenía una calificación MS66 por la Professional Coin Grading Service (PCGS), una entidad reconocida en todo el mundo por clasificar monedas.

Para que te des una idea, esa puntuación (MS66) está dentro de una escala que va del 1 al 70. Significa que la moneda conserva casi todo su brillo original y tiene muy pocos defectos visibles, algo que los coleccionistas valoran muchísimo.