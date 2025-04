Hablar de permisos de trabajo en Estados Unidos es, para muchos, tocar un tema muy personal. Si alguna vez has tenido que esperar la aprobación de una autorización para poder laborar legalmente, sabes bien lo que se siente: la ansiedad, la incertidumbre y ese reloj que parece no avanzar mientras todo depende de un documento. No es un camino fácil, y por eso cada cambio o noticia sobre el tema nos llena de esperanza, pero también nos deja con muchas dudas.

Sé lo complicado que puede ser revisar a diario el estado del trámite, preguntarse si se va a poder seguir trabajando o si habrá que hacer una pausa forzosa. Por eso, cuando supe de las nuevas reglas anunciadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), sentí la necesidad de contártelo, porque sé que puede marcar una gran diferencia para quienes están pasando por lo mismo.

LOS CAMBIOS PARA LOS PERMISOS DE TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la renovación automática del permiso de trabajo, también conocido como EAD (Employment Authorization Document). Antes, si solicitabas la actualización de tu permiso, se te otorgaba una extensión automática de 180 días mientras el trámite seguía su curso. Ahora, ese periodo será de 540 días, es decir, un año y medio.

Esto representa un gran alivio, porque muchas personas estaban en riesgo de perder su empleo o de no poder aceptar nuevas oportunidades simplemente porque su documento estaba en trámite. Esta medida ya se había aplicado de forma temporal, pero ahora se ha hecho permanente, gracias a una decisión conjunta de USCISy el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Eso sí, la renovación automática de 540 días aplica para permisos que hayan sido solicitados desde el 4 de mayo de 2022 en adelante.

El USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) es la agencia federal encargada de gestionar las solicitudes de inmigración y ciudadanía en Estados Unidos. (Foto: USCIS) ×

¿CÓMO SE SOLICITA UN PERMISO DE TRABAJO?

Si estás por iniciar el trámite de tu permiso de trabajo por primera vez, aquí te explico brevemente los pasos que debes seguir:

Completar el Formulario I-765: Puedes hacerlo en línea o presentarte en una oficina de USCIS. Reunir los documentos necesarios: Necesitarás un pasaporte o documento de identidad válido, tu registro de entrada y salida al país, y evidencia de tu estatus migratorio. Pagar la tarifa correspondiente: El costo actual es de US$520, aunque algunas personas pueden calificar para una exención. Enviar la solicitud: Puedes hacerlo en línea o en persona, según lo que prefieras o necesites.

El tiempo de procesamiento puede variar bastante, entre 2 y 7 meses, dependiendo del tipo de solicitud, la categoría migratoria y el centro de servicio que atienda tu caso.