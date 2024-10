US News and World Report, famoso por sus listados, elaboró su clasificación de los mejores países del mundo de 2024, según la percepción de los estadounidenses. Y no, no es Estados Unidos. El número queda en... Europa.

Durante el estudio de US News and World Report, la empresa global de servicios de marketing y comunicación WPP y la Wharton School de la Universidad de Pensilvania encuestaron, entre el 22 de marzo al 23 de mayo de 2024, a 16,960 personas en 36 países de todo el mundo (América, África, Asia, Europa y Oriente Medio).

En análisis está basado en la percepción de los datos recopilados, por lo que las clasificaciones pueden cambiar según a quién se le pregunte. A continuación, conoce qué es lo que piensan los estadounidenses.

EL MEJOR PAÍS DEL MUNDO, SEGÚN LOS ESTADOUNIDENSES

Para los estadounidenses el mejor país del mundo es Suecia, que ocupa el primer puesto entre los encuestados estadounidenses, lo que lo ubica cinco puestos más arriba de lo que ocupa según las percepciones de los encuestados internacionales, incluidos aquellos en los EE.UU. Suecia supera incluso a Estados Unidos, que quedó en el segundo lugar solo entre los estadounidenses.

El Reino de Suecia es uno de los países más grandes de la Unión Europea en cuanto a extensión territorial. Su compromiso con los derechos humanos, el servicio público y la sostenibilidad la ayudaron a convertirse en un líder respetado en asuntos internacionales.

Funciona según un modelo similar al de otras naciones nórdicas: fuertemente capitalista, con un gran porcentaje del gasto destinado a servicios públicos. Las tasas impositivas, que en el pasado estaban muy por encima de la media mundial, han disminuido y una infraestructura avanzada y una red de transporte contribuyen a una distribución equitativa de la riqueza. La atención sanitaria, así como la educación universitaria, son gratuitas y sus habitantes cuentan con una de las mayores expectativas de vida del mundo. Casi toda la basura de Suecia se recicla.

Los suecos son unas de las personas más generosas del mundo: donan aproximadamente el 1% de su producto nacional bruto a programas de ayuda humanitaria cada año. La sociedad ha seguido diversificándose, en parte gracias a los refugiados que han sido acogidos en las fronteras suecas.

LOS 10 MEJORES PAÍSES DEL MUNDO, SEGÚN LOS ESTADOUNIDENSES

Mientras tanto, Suiza (la nación número 1 por séptima vez en ocho años, según los encuestados globales ) pierde cinco puestos en el ranking basándose únicamente en las respuestas de la encuesta de Estados Unidos.

Suecia (+5) Estados Unidos (+1) Japón (-1) Italia (+11) Alemania (+2) Suiza (-5) Canadá (-3) Reino Unido (0) Dinamarca (+1) Australia (-5)

NOTA: Las cifras entre paréntesis muestran la diferencia en la clasificación en comparación con los resultados basados en las respuestas de los encuestados a nivel mundial.

FICHA DE SUECIA

País: Suecia

Suecia Capital: Estocolmo

Estocolmo Región: Europa

Europa PIB per cápita (PPA): US$70,207

US$70,207 PIB: US$593,000 millones

US$593,000 millones Población: 10.536.632

