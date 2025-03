Permanecer sentado durante demasiado tiempo puede afectar gravemente tu salud, y usar un escritorio de pie no es la solución. Según Stephen Williams, cardiólogo de la NYU Langone, el sedentarismo es tan perjudicial como fumar. Sí, así de dañino.

“Cuando los pacientes dicen que son activos porque están de pie todo el día, no me impresiona”, afirmó Williams en conversación con el New York Post. “El problema no es solo estar sentado o de pie, sino la falta de movimiento”.

La actividad física ayuda a controlar el peso, reducir la presión arterial, mejorar el colesterol y fortalecer músculos y huesos. También alivia el estrés y mejora la salud mental.

Aunque los escritorios de pie pueden ayudar a quemar algunas calorías extras, no eliminan los riesgos del sedentarismo. (Foto referencial: Freepik)

Sin embargo, la mayoría de las personas no se mueven lo suficiente. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), menos de un tercio de los adultos estadounidenses cumple con los 150 minutos semanales de actividad recomendados. Además, uno de cada cuatro pasa más de ocho horas al día sentado, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, depresión e incluso algunos tipos de cáncer.

Aunque los escritorios de pie pueden ayudar a quemar algunas calorías extras, no eliminan los riesgos del sedentarismo. “Estar sin moverse más de 60-90 minutos, incluso de pie, sigue teniendo efectos negativos para la salud”, advierte Ben Greenfield, experto en fitness y biohacking.

La clave está en mantenerse activo. Williams recomienda realizar actividad física todos los días, incluso en pequeñas dosis. No es necesario pasar horas en el gimnasio: aumentar la frecuencia cardíaca durante 10-15 minutos seguidos, al menos 30 minutos al día, ya aporta beneficios.

Para quienes llevan un estilo de vida sedentario, caminar es un buen punto de partida. (Foto referencial: Freepik)

Para quienes llevan un estilo de vida sedentario, caminar es un buen punto de partida. La Asociación Americana del Corazón sugiere caminar a una velocidad de al menos 2.5 millas por hora (aproximadamente 24 minutos por milla). Otra opción es monitorear la frecuencia cardíaca, manteniéndola entre el 50-70% del máximo recomendado (que se calcula restando la edad a 220).

El mensaje de Williams es sencillo pero contundente: “Estar sentado tanto tiempo es el nuevo fumar”. Para cuidar la salud, lo ideal es levantarse y moverse cada 30 minutos.

Williams recomienda realizar actividad física todos los días, incluso en pequeñas dosis. (Foto referencial: Pixabay)

La importancia de las pausas activas

Las pausas activas son breves descansos durante la jornada laboral o de estudio que ayudan a reducir el estrés, mejorar la concentración y prevenir problemas de salud derivados del sedentarismo. Según la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), estas pausas favorecen el bienestar físico y mental al activar la circulación, disminuir la tensión muscular y mejorar el rendimiento en las actividades diarias.

Realizar estiramientos, ejercicios de respiración o pequeños movimientos cada cierto tiempo puede aumentar la productividad y reducir el riesgo de enfermedades como trastornos musculoesqueléticos o cardiovasculares. La institución recomienda incorporar estas pausas regularmente para mantener un equilibrio entre el trabajo y la salud, promoviendo un estilo de vida más activo y saludable.