Miles de ciudadanos hispanos en Estados Unidos pueden estar dejando pasar un paso clave para proteger su jubilación , sus beneficios por incapacidad o los pagos que eventualmente podrían recibir sus familiares: revisar su cuenta oficial my Social Security. No se trata solo de consultar un monto estimado; también permite verificar los salarios reportados, administrar datos personales, revisar avisos y seguir solicitudes pendientes.

La Administración del Seguro Social (SSA) informó que más de 100 millones de personas ya tienen una cuenta personal. El portal ofrece acceso a herramientas y documentos las 24 horas, los siete días de la semana, sin necesidad de ir a una oficina local ni esperar por teléfono.

¿Por qué es importante revisar my Social Security hoy?

El 15 de septiembre marca el comienzo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, una fecha útil para recordar que planificar la estabilidad financiera también forma parte del bienestar de las familias . Para un trabajador, una persona jubilada, alguien que recibe SSDI o un ciudadano que está evaluando cuándo retirarse, la cuenta personal del Seguro Social concentra información que puede afectar futuros pagos.

El documento más relevante es el Social Security Statement o estado de cuenta. Allí aparecen el historial de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social y estimados personalizados de beneficios por jubilación, incapacidad y para sobrevivientes.

La SSA recomienda revisar el estado de cuenta cada año. Si el historial de ingresos contiene errores, la persona o su familia podría no recibir el beneficio correcto cuando llegue el momento de solicitarlo.

No hace falta estar cerca de la jubilación para hacerlo. Una revisión temprana permite detectar años de trabajo no registrados, montos incompletos o información salarial que no coincide con formularios W-2, declaraciones de impuestos y comprobantes de pago.

7 datos que debe comprobar en su cuenta

Al ingresar a my Social Security, conviene revisar estos puntos uno por uno y guardar copias de los documentos que respalden cualquier corrección futura.

Dato que debe revisar Por qué importa Qué hacer si detecta un problema Historial de ingresos Define, entre otros factores, la base de futuros beneficios Compare los montos con sus W-2, declaraciones de impuestos y talones de pago Estimado de jubilación Muestra proyecciones según la edad en que solicite el beneficio Compare escenarios antes de decidir cuándo retirarse Créditos de trabajo Ayudan a determinar si reúne los requisitos para ciertos beneficios Revise su historial y consulte a la SSA si tiene dudas Dirección postal Evita que avisos y correspondencia lleguen a una dirección antigua Actualice la información desde la cuenta, si está disponible Depósito directo Reduce el riesgo de pagos enviados a una cuenta equivocada Confirme banco y número de cuenta; cambie datos solo en canales oficiales Avisos y documentos Permite leer comunicaciones sin depender exclusivamente del correo Active alertas por correo electrónico o mensaje de texto Solicitudes pendientes Ayuda a conocer el estado de trámites, apelaciones o reclamaciones Revise el rastreador y responda a requerimientos dentro del plazo indicado

¿Cómo revisar el historial de ingresos del Seguro Social?

El historial de ingresos es uno de los apartados más importantes. La SSA usa los ingresos reportados a lo largo de la vida laboral para calcular beneficios; por eso, un año omitido o una cifra incorrecta puede tener consecuencias en el monto futuro.

Siga esta ruta práctica:

Entre al portal oficial de my Social Security y cree una cuenta o inicie sesión mediante el sistema de verificación de identidad disponible. Ubique su Social Security Statement. Revise año por año los ingresos registrados. Compare la información con sus formularios W-2, formularios 1099, declaraciones de impuestos y registros de empleo. Si encuentra una diferencia, conserve la evidencia y comuníquese con la SSA para conocer el procedimiento de corrección.

La SSA indica que el estado de cuenta rediseñado muestra el historial de ingresos y estimados de jubilación a nueve edades distintas, lo que ayuda a visualizar cómo cambia el posible pago según el momento en que se solicite el beneficio.

¿Qué trámites puede hacer como ciudadano hispano por internet?

Las opciones exactas varían según la situación personal, pero my Social Security concentra varios servicios de alto valor. Entre ellos están solicitar una tarjeta de reemplazo en los casos elegibles, estimar beneficios, consultar solicitudes, acceder a formularios y documentos, administrar determinados datos y recibir notificaciones.

Trámite o herramienta Utilidad principal Social Security Statement Consultar ingresos y estimados de beneficios Estimador de jubilación Comparar posibles montos según la edad de solicitud Tarjeta de reemplazo Iniciar o completar el proceso en casos elegibles Centro de mensajes Consultar avisos y activar alertas electrónicas Estado de solicitud Ver avances de ciertos trámites y reclamaciones Gestión de beneficios Acceder a información personalizada si ya recibe pagos

La SSA también amplió herramientas para reclamaciones y apelaciones por incapacidad. Las personas con casos pendientes pueden usar el Claim Status Tracker para consultar etapas, actualizaciones y estimados de tiempo; además, pueden acceder a ciertos avisos y cartas relacionadas con audiencias desde el Centro de mensajes.

Para solicitar una tarjeta de reemplazo, la SSA señala que en la mayoría de los estados se puede usar la cuenta personal, aunque algunas situaciones requieren documentación adicional o una visita a una oficina. El sitio oficial ofrece una guía para identificar la vía adecuada.

Preguntas frecuentes sobre my Social Security

¿La cuenta my Social Security está disponible en español?

La cuenta se crea en el portal oficial, que puede tener secciones en inglés. Sin embargo, la SSA ofrece páginas informativas y asistencia en español. Si recibe su Social Security Statement en inglés y desea recibirlo en español, puede llamar al 1-800-772-1213; la agencia también indica que se puede solicitar atención en español mediante esa línea.ssa+1

¿Debo revisar mi cuenta si todavía soy joven?

Sí. Los trabajadores de cualquier edad pueden revisar sus ingresos registrados y sus estimados de beneficios. Hacerlo anualmente facilita detectar inconsistencias cuando los documentos laborales todavía están disponibles.

¿Un ciudadano necesita ir a una oficina para abrir la cuenta?

No necesariamente. La SSA promueve la creación de una cuenta digital para acceder a múltiples servicios desde casa. Si no puede completar un trámite en línea, el portal o la línea telefónica le indicarán si debe presentar documentos o programar una cita.ssa+1

¿Cómo evitar estafas relacionadas con el Seguro Social?

No entregue su número de Seguro Social, datos bancarios, códigos de acceso ni información de su cuenta a personas que llamen, escriban o prometan premios, pagos rápidos o supuestas actualizaciones obligatorias. La Oficina del Inspector General de la SSA advierte sobre fraudes que usan ofertas de premios para obtener cambios fraudulentos de depósito directo; los ajustes deben hacerse directamente desde my Social Security o por canales oficiales.

Revisar su cuenta hoy es una acción breve, gratuita y preventiva. Para los ciudadanos hispanos, también es una forma de tener control sobre una información que puede influir directamente en la jubilación propia, la protección por incapacidad y la seguridad económica de su familia.