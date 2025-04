Para muchas personas, alcanzar el millón de dólares sigue siendo el símbolo definitivo del éxito financiero. A pesar del aumento constante del costo de vida, jubilarse con un patrimonio neto de siete cifras sigue siendo una meta alcanzable para millones de estadounidenses, especialmente si se combina con los beneficios del Seguro Social. Pero ¿qué tan común es realmente llegar a la jubilación con un millón de dólares en la cuenta?

Según la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal, aproximadamente el 18% de los hogares en EE. UU. tenían un patrimonio neto de un millón de dólares o más en 2022. Aunque este número incluye todas las edades, cuando observamos específicamente a quienes están cerca de la jubilación (entre 50 y 64 años), ese porcentaje salta a más del 25%. En otras palabras, más de uno de cada cuatro hogares en ese grupo etario ya es millonario.

Si bien llegar al millón antes de los 50 es menos común, no es imposible

NO ES IMPOSIBLE JUBILARSE CON UN MILLÓN DE DÓLARES

Si bien llegar al millón antes de los 50 es menos común, no es imposible. Lo importante es entender que el camino hacia esa cifra no depende de una herencia o un golpe de suerte, sino de decisiones financieras inteligentes, disciplina constante y, sobre todo, tiempo. De hecho, muchos jubilados millonarios no heredaron su riqueza ni fundaron empresas multimillonarias: simplemente supieron ahorrar e invertir con constancia.

Una de las claves para alcanzar esa meta es empezar lo antes posible. Gracias al poder del interés compuesto, cuanto antes se invierta, mayor será el crecimiento del capital con el tiempo. Y para quienes creen que ya es demasiado tarde, hay buenas noticias: incluso si comienzas a los 40 o 50 años, aún puedes lograrlo con disciplina, planificación y una buena estrategia de inversión.

Lo importante es entender que el camino no depende de un golpe de suerte, sino de decisiones financieras inteligentes

¿CÓMO PUEDO LOGRARLO?

¿La fórmula? Primero, paga tus deudas más costosas. Si tienes tarjetas de crédito con tasas de interés cercanas al 30%, pagarlas es más rentable que cualquier inversión. Luego, aprovecha al máximo tu 401(k), sobre todo si tu empleador ofrece una contribución equivalente. Es dinero gratis que no puedes permitirte dejar pasar.

Y si tu empleador no ofrece un plan, las cuentas IRA y Roth IRA son herramientas poderosas. Al invertir a través de estas cuentas, puedes evitar impuestos sobre las ganancias de capital y los dividendos, lo cual marca una diferencia significativa al acumular riqueza en el tiempo. En cuanto a en qué invertir, los fondos indexados como el Vanguard S&P 500 ETF (VOO) son opciones sólidas y de bajo costo que ofrecen una exposición amplia al mercado sin tener que ser un experto en finanzas.

El tiempo sigue siendo el mejor aliado de los inversionistas. Mientras que generaciones pasadas pudieron beneficiarse de viviendas más asequibles o educación universitaria menos costosa, los jóvenes de hoy tienen una ventaja invaluable: décadas por delante para que su dinero crezca. Y eso puede marcar la diferencia entre una jubilación justa y una verdaderamente cómoda.