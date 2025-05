Nunca pensé que hablar de una moneda de 25 centavos podía ser tan emocionante. Hace poco me topé con una historia que me dejó completamente sorprendido. Resulta que hay una pieza, aparentemente común y corriente, que podría estar valiendo una pequeña fortuna. Me refiero al famoso Washington Quarter de 1970, una moneda que, si cumple con ciertas condiciones, podría venderse por hasta US$35,000.

25 centavos convertidos en decenas de miles de dólares. Y no es una exageración ni un mito urbano. Es un caso que ha llamado la atención en sitios de subastas como eBay y que tiene a muchos coleccionistas al acecho. Así que si tienes algunas monedas guardadas por ahí, este puede ser el momento perfecto para revisar tus alcancías y cajones viejos.

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL EL WASHINGTON QUARTER DE 1970?

Este cuarto de dólar tiene una historia bastante curiosa. Primero, fue acuñado en San Francisco, y puedes identificarlo fácilmente porque lleva la famosa marca de ceca “S” justo al lado de la fecha. Hasta ahí, podrías pensar que es solo una moneda más. Pero no. Algunos de estos ejemplares fueron creados especialmente para coleccionistas y tienen una composición distinta al resto, con hasta un 40% de plata.

Pero lo verdaderamente sorprendente viene aquí: existen monedas de esta misma edición que, al parecer, fueron acuñadas sobre discos canadienses reciclados. Es decir, no se usó el metal habitual de los cuartos de dólar, sino discos antiguos de monedas extranjeras. Este “error” no solo es raro, sino también extremadamente codiciado por los amantes de la numismática.

Hay monedas que, aunque su valor nominal sea menos que un dólar, pueden hacerte ganar miles de dólares en el mercado numismático, como esta de US$0.25 de 1970 (Foto: AFP) ×

EL VALOR ESTÁ EN LOS DETALLES

Ahora bien, no cualquier Washington Quarter de 1970 te hará ganar un dinero extra. Hay varios factores clave que determinan su valor. Uno de los más importantes es, por supuesto, el error de acuñación. Las monedas hechas sobre discos canadienses suelen presentar algunos indicios visuales, como marcas fantasmas de la moneda anterior o un borde ligeramente diferente.

Otro detalle crucial es el estado de conservación. Si la moneda está en perfectas condiciones, sin rayones o desgaste excesivo, su valor puede multiplicarse. Los coleccionistas buscan siempre piezas que se vean casi como nuevas, y si la tuya ha estado bien guardada, podrías tener una joya sin saberlo.

¿CÓMO SABER SI LA TUYA ES LA VALIOSA?

Sé que puede sonar complicado, pero no te preocupes, hay formas sencillas de verificarlo. Lo primero es mirar la fecha: debe ser 1970. Luego, busca la letra “S” debajo del número, lo que indica que fue acuñada en San Francisco. A partir de ahí, lo ideal sería compararla con imágenes de referencia en sitios especializados o, mejor aún, llevarla con un experto en numismática.

Algunos coleccionistas incluso usan lupas o microscopios para detectar detalles diminutos que no se ven a simple vista. Si tu moneda tiene alguno de estos rasgos únicos, podrías estar sentado sobre un pequeño tesoro.

Existen un gran número de monedas de Estados Unidos que son material de colección, así que su valor crece notablemente (Foto. Freepik) ×

¿DÓNDE SE VENDEN ESTAS MONEDAS?

Tal vez pienses: “Ok, tengo una moneda parecida… ¿ahora qué hago?”. Pues bien, el siguiente paso es buscar lugares donde puedas venderla. Plataformas como eBay son una opción muy popular, especialmente porque allí se han registrado ventas por más de US$35,000 por esta misma pieza.

También puedes acudir a casas de subasta especializadas o ferias de numismática, donde hay expertos que pueden ayudarte a autenticarla y ponerle un valor real. Eso sí, asegúrate de investigar bien y no caer en estafas o compradores poco serios.

