Aunque no lo creas, Mark Zuckerberg casi fue sentenciado a muerte, así lo dio a conocer el mismo director ejecutivo de Meta en una entrevista. ¿Cuál fue el delito que cometió? ¿Dónde? ¿En qué terminó todo? A continuación, lo que debes saber sobre la condena que iba a recibir y su preocupación por los desafíos legales que deben enfrentar las empresas tecnológicas.

Mark Zuckerberg contó su experiencia en un podcast (Foto referencial: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)

LA SENTENCIA A MUERTE DE MARK ZUCKERBGER

En el podcast de Joe Rogan, Mark Zuckerberg contó que hace poco “casi fue sentenciado a muerte por blasfemia en Pakistán”, debido al contenido de una publicación en Facebook. Todo se desencadenó cuando un usuario publicó el dibujo del profeta Mahoma, lo que llevó al gobierno pakistaní responsabilizarlo por dicha injuria.

“Hay leyes en diferentes países con las que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hubo un momento en el que alguien estaba tratando de que me condenaran a muerte en Pakistán porque alguien en Facebook tenía una imagen donde había un dibujo del profeta Mahoma, y alguien dijo: ‘Eso es blasfemia en nuestra cultura’. Me demandaron y abrieron este proceso penal”, relató.

Pese a ello, él estaba tranquilo por lo ocurrido. “No sé exactamente dónde fue porque simplemente no planeo ir a Pakistán, así que no estaba tan preocupado por eso”, señaló.

Si bien, a Zuckerberg no le preocupa la condena, lo que sí quiere poner sobre la mesa son los desafíos legales que deben enfrentar las empresas tecnológicas como Meta respecto a la libertad de expresión y las regulaciones locales, donde se sancionan drásticamente algunas acciones.

“La cuestión es que hay lugares en todo el mundo que tienen valores diferentes que van en contra de nuestros valores de libertad de expresión y quieren que tomemos medidas enérgicas y prohibamos muchas más cosas de las que creo que mucha gente creería que sería lo correcto. Que esos gobiernos puedan ejercer el poder de decir que te van a meter en la cárcel es mucha fuerza”, dijo en el podcast.

Por tal motivo, pidió al gobierno de Estados Unidos ayudar a defender a las empresas tecnológicas estadounidenses en el extranjero.

Mark Zuckerberg mostró su preocupación por los desafíos legales que deben enfrentar las empresas tecnológicas (Foto referencial: Brendan Smialowski / AFP)