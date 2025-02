Después de un mes desordenado en diciembre, los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario también tendrán un comienzo complicado en 2025.Tal vez hayas visto que en marzo de este año no habrá pagos del SSI, y sí, es cierto. Pero no te preocupes, no es que tus beneficios vayan a desaparecer, sino que el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA) ha tenido algunos cambios y en este artículo te lo explico a detalle.

Es posible que algunos beneficiarios del Seguro Social noten fechas de llegada inusuales para los próximos pagos de beneficios, pero tenga la seguridad de que no se trata de un error. Los cambios se deben a la forma en que se establecen las fechas en el calendario del programa de beneficios.Los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se realizan los miércoles durante todo el mes. Por ejemplo, si su fecha de nacimiento cae entre el 1.º y el 10.º día del mes, se le paga el segundo miércoles del mes; entre el 11.º y el 20.º, se le paga el tercer miércoles, y así sucesivamente, según el calendario de la Administración de la Seguridad Social.

El SSI del Seguro Social otorga un apoyo financiero a quienes sean elegibles (Foto: Freepik)

¿Por qué no habrá pago del SSI en marzo?

Si echamos un vistazo al calendario, veremos que el 1 de marzo cae en sábado, lo que, como ya sabrán los beneficiarios del SSI, significa que no recibirán su pago ese día. Tampoco lo recibirán el lunes 3 de marzo. En cambio, según el proceso de la Administración del Seguro Social, el pago del SSI de marzo se distribuye el viernes 28 de febrero.

Cuando el primer día de un mes cae en fin de semana o feriado, los pagos se envían el último día laborable del mes anterior. Por lo tanto, si el primer día del mes cae en domingo, los pagos llegarán el viernes anterior.

Durante los últimos meses, los beneficiarios del SSI han visto sus pagos llegar fuera de orden debido a los días festivos y los fines de semana.A finales de noviembre, recibieron el pago de diciembre unos días antes. A finales de diciembre, el pago de enero llegó antes debido al feriado de Año Nuevo. Un pago llegó a finales de enero, pero técnicamente era el de febrero. Después de que se distribuya el pago de marzo a finales de febrero, no habrá pago en marzo y el cronograma volverá a la normalidad el 1 de abril.

Habrá otro problema en mayo, cuando se distribuyan los pagos de mayo y junio (el 1 de junio cae en domingo).

Conoce cuáles son los tres pagos de jubilación y SSDI para el mes de diciembre de 2024. (Foto: Gemini IA / Composición Gestión Mix)

¿Qué más debes saber sobre los pagos del SSI?

Independientemente de cuándo llegue un pago de SSI, los beneficiarios seguirán recibiendo todos los cheques previstos a lo largo de 2025. Sin embargo, recibir dos pagos de SSI en un mes y ninguno en otro puede dar lugar a algunos ligeros ajustes presupuestarios.

En 2025, el pago mensual máximo del SSI es de $967 para una persona y de $1,450 para una pareja, aunque los montos pueden variar según los ingresos de la persona, su situación de vida y si recibe apoyo adicional de su estado.

Si recibe pagos de SSI y Seguridad Social, estos últimos llegarán como de costumbre el 3 de marzo. Todos los demás beneficiarios de la Seguridad Social no se verán afectados por marzo a partir de un sábado, según el calendario de pagos de la administración.