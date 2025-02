La temporada de impuestos en Estados Unidos ya comenzó hace una semana, desde el 27 de febrero hasta el 15 de abril, por lo que te traemos cómo acceder a tu Estado de Beneficios anuales. Para esto, ya no será necesario esperar en el teléfono, ni sacar cita y perder el tiempo yendo a la oficina del Seguro Social, todo se puede hacer ahora con un celular o una computadora con acceso a internet.

El Estado de Beneficios del Seguro Social, conocido como SSA-1099 o SSA-1042S, es un formulario fiscal que se le envía al usuario por correo cada mes de enero, en caso goce de los beneficios del SSA. En el mensaje se le muestra el monto total de los beneficios que recibió el año pasado, para que sepa cuánto ingreso del Seguro Social debe consignar al IRS en su declaración de impuestos.

Eso sí, los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no están sujetos a impuestos. Si el SSI es el único pago que recibe del Seguro Social, no se le enviará un Estado de Beneficios.

“Los pagos de Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI) no están sujetos a impuestos. Si el SSI es el único pago que recibe de nosotros, no le enviaremos un Estado de Beneficios. Si extravía su SSA-1099/SSA-1042S o no recibió el formulario en enero, puede obtener un reemplazo en línea iniciando sesión en su cuenta personal de my Social Security“, dice la agencia.

SSA maneja el programa de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad (Foto: EFE)

¿CÓMO ACCEDER AL ESTADO DE CUENTA?

Seleccione el enlace “Reemplazar su formulario de impuestos SSA-1099/SSA-1042S”.

Vaya al menú desplegable “Elegir un año”. Elija cualquiera de los últimos 6 años en los que se pagaron beneficios y seleccione el enlace “Descargar”.

Un reemplazo para el año fiscal más reciente estará disponible a partir del 1 de febrero.

Puede ver e imprimir instantáneamente su SSA-1099/SSA-1042S, o en su defecto guardar el documento en su celular o enviarlo por correo electrónico.

Ahora, si usted no es un ciudadano americano y recibió o reembolsó beneficios del Seguro Social el año pasado, se le enviará el formulario SSA-1042S. Si vive fuera del país y necesita un formulario de reemplazo, puede crear su cuenta personal de my Social Security con una credencial ID.me.

En caso no se pueda crear una cuenta y viva en el extranjero, deberá comunicarse con su Unidad de Beneficios Federales para solicitar su SSA-1042S. Si no tiene acceso a internet o no puede crear una cuenta dentro de Estados Unidos, tiene la opción de utilizar los servicios telefónicos automatizados para solicitar un reemplazo de su SSA-1099/SSA-1042S.

El formulario estará disponible después del 31 de enero. Estos servicios automatizados estarán disponibles todos los días, llamando al 1-800-772-1213. Cuando escuche “¿Cómo puedo ayudarle hoy?”, diga “1099”.

Si un beneficiario falleció antes de fin de año o antes de recibir su SSA-1099, se le enviará l formulario a la última dirección registrada. Este formulario se utiliza para presentar la declaración final de impuestos, en caso sea necesario.

La Administración del Seguro Social es la entidad encargada del pago correspondiente para los beneficiarios en Estados Unidos. (Foto: Freepik)