¿Alguna vez te has detenido a mirar con detalle los billetes que usas todos los días? Te cuento que hace poco, revisando mi billetera, noté algo curioso en uno de mis ejemplares de un dólar: una pequeña estrella junto al número de serie. No le di importancia en ese momento, pero algo me dijo que ese detalle no era común. Y no me equivoqué.

Resulta que ese símbolo esconde una historia interesante. Se trata de un Star Note, o lo que es lo mismo, un billete de reemplazo. Son raros, buscados por coleccionistas y, dependiendo de algunos factores, pueden valer bastante más que su valor nominal. Hoy quiero contarte todo lo que descubrí, porque quién sabe… tal vez tú también tengas uno de estos tesoros escondidos sin darte cuenta.

¿QUÉ ES UN BILLETE CON ESTRELLA?

Primero lo básico: cada billete de dólar en Estados Unidos tiene un número de serie único. Pero, a veces, durante el proceso de impresión, ocurre un error —puede ser tinta corrida, un doblez o un mal corte— y el defectuoso se destruye. En su lugar, se imprime otro, pero para que no se repita el número de serie, se le agrega una estrella al final. Así nace un Star Note.

Estos con estrella no son exclusivos de una denominación. Pueden encontrarse en piezas de 1, 5, 10, 20 y hasta de 100 dólares. La Reserva Federal estima que hay un error de impresión por cada 100,000 billetes, lo que hace que dichos artículos sean relativamente escasos. Y ya sabes cómo funciona esto: mientras más escaso, más deseado por los coleccionistas.

Los billetes de dólar con estrella suelen ser muy buscados por los coleccionistas, ya que circulan pocos ejemplares en Estados Unidos (Foto: Ebay)

¿CUÁNTO PUEDE VALER UN BILLETE CON ESTRELLA?

Aquí viene la parte interesante. No todos los Star Notes valen una fortuna, pero algunos sí pueden darte una buena sorpresa. Por ejemplo, muchos se venden entre US$2.60 y US$7 en sitios como eBay, Mercari o incluso en Heritage Auctions. Pero hay excepciones llamativas. Uno de los más buscados es el billete de 50 dólares de la serie 2004A del distrito de Filadelfia con estrella, que puede llegar a valer hasta US$85 si está en buen estado.

¿Y si tienes uno que nunca ha circulado? Entonces el valor puede aumentar aún más. Algunos Star Notes sin circular, o que vienen en hoja completa, pueden alcanzar cifras mucho más altas si están bien conservados.

NO SOLO LA ESTRELLA IMPORTA

Además de la estrella, hay otros detalles que pueden incrementar el valor de tu billete. Por ejemplo:

Notas radar, que se leen igual al derecho y al revés (como 12344321).

Notas repetidoras, con secuencias como 12341234.

Notas binarias, que solo usan dos números alternando (tipo 11221122).

Notas escalera, con números en orden (como 12345678 o en reversa).

Notas con números repetidos, como 77777777 o 88888888.

Y ojo, también existen billetes con errores de impresión evidentes: cortes mal hechos, tinta corrida o sellos fuera de lugar. Esos errores pueden incrementar considerablemente el valor. Incluso hubo un caso en 2016 donde se imprimieron con números de serie duplicados por una falla entre dos fábricas. Esos se venden entre US$15 y US$20, y son bastante codiciados.

La estrella es un símbolo característico de algunos dólares (Foto: Monedas y billetes / YouTube)

