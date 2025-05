Para nadie es un secreto que Walmart es uno de los supermercados más famosos en Estados Unidos y muchos suelen pasar hora de horas en alguna de sus sucursales comprando lo necesario para el hogar. Por eso, cuando me enteré de que 25 tiendas de Walmart en Colorado van a ser remodeladas este 2025, supe que tenía que contártelo y así puede que tomes tus precauciones.

Y no estamos hablando de un par de retoques menores. Esta renovación forma parte de un esfuerzo más grande que abarca 650 tiendas en todo el país. Walmart quiere mejorar la experiencia del cliente en serio: pasillos más amplios, nuevas señalizaciones, áreas más cómodas para recoger pedidos en línea y, algo que me pareció un gran detalle, salas privadas en la farmacia.

Jay Cordray, un ejecutivo importante de Walmart, dijo algo que me hizo pensar: esta inversión no es solo para mejorar las tiendas, sino para reforzar el papel de Walmart en nuestras comunidades. Para muchas personas, no es solo un lugar donde comprar, sino casi una extensión del barrio, un lugar donde te encuentras con vecinos, saludas a los cajeros que ya te conocen y hasta te das un gusto.

Así que si vives en Colorado o tienes familia por aquí, tal vez una de las tiendas que tú visitas con frecuencia esté en esta lista. Y créeme, te conviene saberlo. A continuación, te dejo el detalle de las 25 ubicaciones que recibirán esta renovación durante el año. Quizás una de ellas está justo cerca a tu residencia.

Walmart alista una serie de cambios en las tiendas de Colorado (Foto: AFP) ×

TIENDAS DE WALMART EN COLORADO QUE SERÁN REMODELADAS EN 2025

Arvada

9400 Ralston Road

Aurora

21475 E. Quincy Ave.

6101 S. Aurora Parkway

Brighton

60 W. Bromley Lane

Colorado Springs

3201 E. Platte Ave.

1725 N. Union Blvd.

Commerce City

5990 Dahlia St.

Craig

2000 W. Victory Way

Denver

1442 S. Parker Road

Elizabeth

2100 Legacy Circle

Evergreen

952 Swede Gulch Road

Fountain

6310 S. U.S. 85-87

Fort Collins

4625 S. Mason St.

Frisco

840 Summit Blvd.

Grand Junction

2881 North Ave.

La Junta

6 Conley Road

Loveland

1325 Denver Ave.

Northglenn

10755 Washington St.

Pueblo

4080 W. Northern Ave.

4200 Dillon Drive

Thornton

850 E. 88th Ave.

9901 Grant St.

Westminster

200 W. 136th Ave.

9499 Sheridan Blvd.

Si tu tienda habitual está en esta lista, prepárate para algunos cambios… pero de los buenos. Y si no, igual vale la pena darse una vuelta por alguna de estas para ver cómo se ve el nuevo Walmart. A veces, hasta una ida al súper puede sentirse como una mejora en la rutina.

Walmart busca mejorar la experiencia de sus clientes con estas remodelaciones (Foto: Walmart) ×

