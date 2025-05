El venidero año del boxeo ya tiene programados enfrentamientos por campeonatos mundiales, y se anticipan más, incluyendo los futuros duelos de Canelo Álvarez, Ryan García, Terence Crawford, Artur Beterbiev, Anthony Joshua, Bam Rodríguez y otras importantes figuras del deporte. Estamos cerca de cerrar la primera mitad del 2025 y quedan algunos combates dentro del cuadrilátero en los próximos meses. A continuación, un recuento de las fechas claves que no te puedes perder.

Caleb Plant (Estados Unidos) vs. José Armando Resendiz (México) pelean por el título AMB interino súpermediano el 31 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos.

Peleas de boxeo en Mayo 2025: fechas, enfrentamientos y títulos

Revisa el calendario de peleas de boxeo que restan en el mes de mayo de 2025.

23 de mayo - Zacatecas (México): Willibaldo García (México) vs. René Calixto (México), por el título súpermosca FIB.

24 de mayo - Osaka (Japón): Angelo Leo (Estados Unidos) vs. Tomoki Kameda (Japón), por el título pluma FIB. Además, Pedro Taduran (Filipinas) vs. Ginjiro Shigeoka (Japón), por el título mínimo FIB.

24 de mayo - Buenos Aires (Argentina): Josué Aguero (Argentina) vs. Brian Farías (Argentina), peso superpluma.

24 de mayo - Glasgow (Escocia): Josh Taylor (Escocia) vs. Ekow Essuman (Inglaterra), peso wélter.

28 de mayo - Yokohama (Japón): Yoshiki Takei (Japón) vs. Yuttapong Tongdee (Tailandia), por el título gallo OMB. Además, Eduardo Núñez (México) vs. Masanori Rikishii (Japón), por el título superpluma FIB.

30 de mayo - Las Vegas (Estados Unidos): Darius Fulghum (Estados Unidos) vs. Bektemir Melikuziev (Uzbekistán), peso supermediano.

30 de mayo - Guadalajara (México): Murodjon Akhmadaliev (Uzbekistán) vs. Luis Castillo (México), peso supergallo.

31 de mayo - Las Vegas (Estados Unidos): Caleb Plant (Estados Unidos) vs. José Armando Resendiz (México), por el título AMB interino súpermediano. Además, Jermall Charlo (Estados Unidos) vs. Thomas LaManna (Estados Unidos), peso súpermediano.

Mario Barrios (Estados Unidos) vs. Manny Pacquiao (Filipinas) pelean por el título wélter CMB el 19 de julio en Las Vegas, Estados Unidos.

Peleas de boxeo en Junio 2025: lugar y fechas claves por el título

Conoce las fechas claves para ver las peleas de boxeo del mes de junio del 2025.7 de junio - Ipswich (Inglaterra): Fabio Wardley (Inglaterra) vs. Justis Huni (Australia), por el título pesado AMB interino.

7 de junio - Norfolk (Estados Unidos): Keyshawn Davis (Estados Unidos) vs. Edwin de los Santos (República Dominicana), por el título ligero OMB

8 de junio - Gold Coast (Australia): Jai Opetaia (Australia) vs. Claudio Squeo (Italia), por el título crucero FIB.

8 de junio - Tokio (Japón): Junto Nakatani (Japón) vs. Ryosuke Nishida (Japón), por los títulos gallo CMB y FIB.

13 de junio - Buenos Aires (Argentina): Lázaro Álvarez (Cuba) vs. José Muñoz (Colombia), peso ligero.

14 de junio - New York (Estados Unidos): Richardson Hitchins (Estados Unidos) vs. George Kambosos (Australia), por el título superligero FIB. Además, Andy Cruz (Cuba) vs. Hironori Mishiro (Japón), peso ligero.

19 de junio - Tokio (Japón): Brian Norman Jr. (Estados Unidos) vs. Jin Sasaki (Japón), por el título wélter OMB. Además, Christian Araneta (Filipinas) vs. Thanongsak Simsri (Tailandia), por el título minimosca FIB.

21 de junio - New Jersey (Estados Unidos): Vito Mielnicki Jr. (Estados Unidos) vs. Kamil Gardzielik (Polonia), peso mediano.

21 de junio - Birmingham (Inglaterra): Galal Yafai (Inglaterra) vs. Francisco Rodríguez Jr. (México), por el título mosca CMB interino

27 de junio - Wichita (Estados Unidos): Deontay Wilder (Estados Unidos) vs. Tyrell Herndon (Estados Unidos), peso pesado.

27 de junio - Quebec (Canadá): Christian Mbilli (Francia) vs. Maciej Sulecki (Polonia), por el título interino CMB supermediano.

28 de junio - Anaheim (Estados Unidos): Gilberto Ramírez (México) vs. Yuniel Dorticós (Cuba), por el título crucero AMB. Además, Julio César Chávez Jr. (México) vs. Jake Paul (Estados Unidos), peso crucero.

28 de junio - Laval (Canadá): Jean Pascal (Canadá) vs. Michal Cieslak (Polonia), por el título interino CMB crucero.

Peleas de boxeo en Julio 2025: dónde y cuándo es la fecha de los combates por el título

Conoce cuáles y dónde serán las peleas de boxeo por el título en el mes de julio de 2025.

5 de julio - Ekaterinburgo (Rusia): Pavel Silyagin (Rusia) vs. Pablo Corzo (Argentina), peso supermediano.

12 de julio - New York City (Estados Unidos): tendrán muchos eventos simultáneos

Katie Taylor (Irlanda) vs. Amanda Serrano (Puerto Rico), por el título indiscutido de peso superligero femenino

Ellie Scotney (Inglaterra) vs. Yamileth Mercado (México), por los títulos CMB, FIB y OMB de peso supergallo femenino

Alycia Baumgardner (Estados Unidos) vs. Jennifer Miranda (España), por el título indiscutido de peso superpluma femenino

12 de julio - New York City (Estados Unidos)

Hamzah Sheeraz (Inglaterra) vs. Edgar Berlanga (Estados Unidos), peso supermediano

Shakur Stevenson (Estados Unidos) vs. William Zepeda (México), por el título ligero CMB

Alberto Puello (República Dominicana) vs. Subriel Matías (Puerto Rico), por el título superligero CMB

David Morrell Jr. (Cuba) vs. Imam Khataev (Rusia), peso semipesado.

19 de julio - Londres (Inglaterra): Oleksandr Usyk (Ucrania) vs. Daniel Dubois (Inglaterra), por el título indiscutido de peso pesado.

19 de julio - Las Vegas (Estados Unidos): Mario Barrios (Estados Unidos) vs. Manny Pacquiao (Filipinas), por el título wélter CMB. Además, Sebastian Fundora (Estados Unidos) vs. Tim Tszyu (Australia), por el título súperwelter CMB. Finalmente, Isaac Cruz (México) vs. rival a confirmar.

19 de julio - Frisco (Estados Unidos): Jesse Rodriguez (Estados Unidos) vs. Phumelele Cafu (Sudáfrica), por los títulos súpermosca CMB y OMB. Además, Diego Pacheco (Estados Unidos) vs. Trevor McCumby (Estados Unidos), peso súpermediano.

Canelo Álvarez (México) vs. Terence Crawford (Estados Unidos) pelean por el título indiscutido de peso supermediano el 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Pelea de boxeo en Agosto 2025: fecha y lugar para ver el combate

Revisa cuándo y dónde serán las próximas peleas del mes de agosto de 2025.

16 de agosto - Las Vegas (Estados Unidos): Gervonta Davis (Estados Unidos) vs. Lamont Roach (Estados Unidos), por el título ligero AMB.

Pelea de boxeo en Septiembre 2025: dónde y qué fecha es el combate por el título

Repasa el calendario de peleas de boxeo que sucederán en el mes de septiembre de 2025. Una vez más, el mexicano nacido en Guadalajara pondrá a disposición sus títulos de peso supermediano.

13 de septiembre - Las Vegas (Estados Unidos): Canelo Álvarez (México) vs. Terence Crawford (Estados Unidos), por el título indiscutido de peso supermediano.

14 de septiembre - Tokio (Japón): Naoya Inoue (Japón) vs. Murodjon Akhmadaliev (Uzbekistán), por el título indiscutido supergallo.