Apple presentó oficialmente la nueva generación de iPhone y, como cada año, las comparaciones entre modelos no se hicieron esperar. El iPhone 17 y el iPhone 17 Pro comparten algunas similitudes, pero también presentan diferencias importantes que pueden inclinar la balanza a la hora de elegir. Más allá de las mejoras en las cámaras, la apuesta de Apple apunta al diseño, la potencia y la experiencia de uso.

Diseño y acabados

El iPhone 17 mantiene el estilo clásico de Apple con un módulo de doble cámara en diagonal, pensado para quienes buscan un dispositivo equilibrado. En cambio, el iPhone 17 Pro llega con materiales premium, un marco de titanio y un módulo trasero más robusto que alberga el sistema de triple lente. Además, es ligeramente más pesado, pero con una sensación de solidez que marca la diferencia.

Potencia y rendimiento

Ambos modelos estrenan el chip A19 Bionic, con mejoras en eficiencia energética y procesamiento de inteligencia artificial. Sin embargo, el iPhone 17 Pro se lleva la ventaja al incluir un coprocesador gráfico dedicado, lo que lo convierte en una opción más atractiva para gamers, creadores de contenido y usuarios que buscan el máximo rendimiento en edición de video o apps de realidad aumentada.

Cámaras: salto generacional con zoom periscópico

La cámara frontal ahora alcanza los 24 MP en toda la gama, con mejor desempeño en selfies y videollamadas. En la parte trasera, el iPhone 17 Pro destaca con su teleobjetivo periscópico, capaz de ofrecer un zoom óptico de hasta 8x, mientras que el iPhone 17 mantiene un sistema más sencillo con gran angular y ultra gran angular.

Comparativa rápida: iPhone 17 vs iPhone 17 Pro

Característica iPhone 17 iPhone 17 Pro Pantalla OLED 6,1” 120 Hz OLED 6,1” ProMotion 120 Hz con más brillo Cámara frontal 24 MP 24 MP con mejor procesamiento IA Cámaras traseras 48 MP (principal) + 12 MP (ultra gran angular) Triple 48 MP (principal + ultra + tele periscópico) Zoom óptico Hasta 2x Hasta 8x Chip A19 Bionic A19 Bionic + coprocesador gráfico Materiales Aluminio Titanio Extras Diseño ligero Grabación 8K, dual video, AR optimizado

Batería y autonomía

Apple prometió mejoras de eficiencia en todos los modelos, pero el iPhone 17 Pro ofrece una autonomía ligeramente superior gracias a su batería de mayor capacidad y optimizaciones específicas del coprocesador.

¿Cuál elegir?

iPhone 17 : recomendado para quienes buscan un teléfono equilibrado, con buenas cámaras, potencia y precio más accesible.

: recomendado para quienes buscan un teléfono equilibrado, con buenas cámaras, potencia y precio más accesible. iPhone 17 Pro: la opción ideal para los que quieren lo último en fotografía, grabación en 8K, zoom avanzado y un diseño más premium.