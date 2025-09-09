El esperado Apple Event 2025 ya se celebró y, como cada año, todas las miradas estuvieron puestas en el anuncio del iPhone 17 Pro Max, el modelo más avanzado de la nueva generación. Ahora que Apple reveló los precios para México, ya sabemos cuánto costará hacerse con este dispositivo premium que promete ser el más potente y completo hasta la fecha.

Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 17 y la gran novedad llega en la cámara frontal: ahora es de 24 megapíxeles. (Foto: Getty Images)

Precio oficial del iPhone 17 Pro Max en México

Apple confirmó que el iPhone 17 Pro Max estará disponible en México con los siguientes precios, según la capacidad de almacenamiento:

256 GB: $33,600 MXN

$33,600 MXN 512 GB: $36,900 MXN

$36,900 MXN 1 TB: $40,200 MXN

Estos precios lo posicionan como el smartphone más caro en el catálogo de Apple en el país, pero también como el que más avances tecnológicos concentra.

¿Qué hace diferente al iPhone 17 Pro Max?

Más allá de su precio, el iPhone 17 Pro Max llega con mejoras notables que justifican su valor:

Cámara trasera triple de 48 MP , con teleobjetivo periscópico y zoom óptico de hasta 8x .

, con teleobjetivo periscópico y . Grabación en 8K y funciones avanzadas como dual video y ProRes mejorado.

y funciones avanzadas como y ProRes mejorado. Chip A19 Pro con coprocesador gráfico, pensado para tareas de alto rendimiento.

con coprocesador gráfico, pensado para tareas de alto rendimiento. Pantalla OLED LTPO ProMotion de 120 Hz , con más brillo y Always-On Display.

, con más brillo y Always-On Display. Diseño en titanio ultraligero, que combina resistencia y elegancia.

Apple reveló el precio oficial del iPhone 17 Pro Max en México tras el Apple Event 2025. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa