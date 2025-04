Si eres amante de las películas de misterio y drama, de seguro “Drop” se encuentra en tu lista para verla en la pantalla grande; y cómo no llamar tu atención, si desde el primer momento nos atrapa con una intrigante historia de la que queremos conocer quién es el responsable de enviar mensajes escalofriantes y poner al límite a una madre de familia durante su cita. Lo peor es que si no hace caso a su pedido, que es matar al hombre con el que salió esa noche, acabará con su pequeño hijo y hermana. Un filme que te mantendrá en todo momento ansioso, pero al final ¿tiene escenas post-créditos? Descúbrelo en los siguientes párrafos.

El thriller está dirigido por Christopher Landon, quien también dirigió “Feliz Día de tu muerte”, y en el guion están Jillian Jacobs y Chris Roach. En tanto, Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Jeffery Self, Gabrielle Ryan Spring, Violett Beane, Jacob Robinson y Ed Weeks encabezan el elenco.

En "Drop", Violet tiene una cita después de tiempo tras quedar viuda (Foto: Universal Pictures) ×

¿QUÉ TAN CIERTO ES QUE “DROP” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

No. La película “Drop” no tiene escenas post-créditos; por tanto, si vas al cine y esperas hasta el final con la esperanza de ver alguna escena, lamentamos decirte que no habrá ninguna; sin embargo, si te gusta conocer quiénes conformaron parte de todo el equipo que participó en ella, no sólo actoral, puedes disfrutarla tal como lo has hecho antes.

¿QUÉ SIGNIFICA QUE “DROP” NO TENGA NINGUNA ESCENA POST-CRÉDITOS?

Debido a que “Drop” no tiene ninguna escena post-créditos, esto nos da a entender que la historia que vemos a lo largo de 95 minutos tiene un final definitivo; es decir, no se presentarían futuras secuelas.

LA PELÍCULA RECIBIÓ BUENAS CRÍTICAS

La trama de este filme ha recibido buenos porcentajes; por ejemplo, Rotten Tomatoes le dio una puntuación del 88%, mientras que Empire le otorgó 4 estrellas sobre 5. Con esto se demuestra que la intensa historia de Violet en su primera cita era lo que muchos esperaban hace tiempo.

Cabe mencionar que la fotografía principal de “Drop” comenzó a finales de abril de 2024 en Irlanda. La película fue estrenada en los Estados Unidos el 11 de abril de 2025 por Universal Pictures; un día ante llegó a México y Latinoamérica.

La cita de Violet se vuelve una pesadilla, no por su acompañante, sino por un extraño sujeto que le envíe mensajes (Foto: Universal Pictures) ×