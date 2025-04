Para evitar que un misterioso asesino lastime a su hermana menor y a su hijo, la protagonista de “Drop” (“La cita” en España y “Drop: Amenaza anónima” en Hispanoamérica) tiene que seguir sus crueles instrucciones mientras está en un cita. ¿Quién está detrás de los mensajes y por qué la escogió a ella para asesinar a su acompañante? A continuación, te comparto la fecha de estreno y otros detalles de esta película de suspenso.

El thriller cuenta con la dirección de Christopher Landon, quien anteriormente escribió y dirigió “Paranormal Activity: The Marked Ones”, “Happy Death Day”, “Scouts Guide to the Zombie Apocalypse”, “Happy Death Day 2U”, “Freaky” y “We Have a Ghost”. Mientras que Jillian Jacobs y Chris Roach se encargaron del guion.

Meghann Fahy, Brandon Sklenar, Jeffery Self, Gabrielle Ryan Spring, Violett Beane, Jacob Robinson, y Ed Weeks encabezan el elenco de “Drop”, que también cuenta con las actuaciones de Travis Nelson, Reed Diamond, Niamh McHenry, Michael Shea, Stephanie Karam, Fiona Browne y Saoirse Hayden.

Violet (Meghann Fahy) se ve atrapada en una pesadilla en la película de suspenso "Drop: Amenaza anónima" (Foto: Universal Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “DROP”?

De acuerdo con la descripción oficial de “Drop”, “las primeras citas siempre son estresantes, pero ¿estar en una primera cita mientras un desconocido te manda memes personales que pasan de molestos a homicidas? Aterrador. El director Christopher Landon regresa al género del thriller con toda su intensidad manteniendo al espectador en suspense, como ocurrió en las entregas de ‘Feliz día de tu muerte’, en un tenso thriller donde todos se preguntan quién ha sido ya que todos son sospechosos… o pueden ser la víctima”.

Por lo que he visto en el tráiler, Violet tiene miedo de acudir a una cita romántica, pero su hermana Jen la convence de asistir y disfrutar de la compañía de Henry. Todo parece perfecto hasta que recibe una serie de extraños mensajes. Al principio los ignora, pero no tarda al comprender que el peligro es real, sigue las instrucciones mientras intenta distintas maneras de alertar a las autoridades.

¿CÓMO VER “DROP”?

“Drop” tuvo su estreno en el SXSW el 9 de marzo de 2025 y llegará a los cines de Estados Unidos el viernes 11 de abril. Mientras que en algunos países de Latinoamérica se estrenará un día antes, el 10 de abril.

Fecha de estreno de “Drop” en Estados Unidos: 11 de abril de 2025

Fecha de estreno de “Drop” en México: 10 de abril de 2025

Fecha de estreno de “Drop” en España: 11 de abril de 2025

TRÁILER DE “LA CITA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “DROP”

Meghann Fahy como Violet

Brandon Sklenar como Henry

Violett Beane como Jen

Jacob Robinson como Toby

Reed Diamond como Richard

Gabrielle Ryan Spring como Cara

Jeffery Self como Matt

Ed Weeks como Phil

Travis Nelson como Connor

Niamh McHenry

Michael Shea

Stephanie Karam

Fiona Browne

Saoirse Hayden

Meghann Fahy interpreta a Violet y Brandon Sklenar interpreta a Henry en el thriller "Drop: Amenaza anónima" (Foto: Universal Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “DROP”?

“Drop”, que cuenta con Michael Bay, Jason Blum, Brad Fuller, Cameron Fuller y Sam Lerner como productores ejecutivos, tiene una duración de 95 minutos, es decir, 1 hora y 35 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “DROP”?

La fotografía principal de “Drop”, producida por la compañías Blumhouse Productions, Platinum Dunes y Wild Atlantic Pictures, comenzó a finales de abril de 2024 en Irlanda.