La dirección de Apple se prepara para un relevo que marca un punto de inflexión en la compañía: Tim Cook dejará su puesto como CEO y John Ternus será su sucesor. Según ha comunicado el gigante informático, el cambio forma parte de un proceso de transición planificado con antelación y respaldado por el consejo de administración. El nombramiento será efectivo a partir del 1 de septiembre, fecha en la que Ternus asumirá el cargo tras años al frente de la ingeniería de hardware. “Habiendo pasado casi toda mi carrera en Apple, he tenido la suerte de haber trabajado bajo Steve Jobs y de haber tenido a Tim Cook como mi mentor”, señaló en el comunicado oficial.

¿Quién es John Ternus?

Ternus conoce Apple desde adentro. Actualmente se desempeña como vicepresidente sénior de ingeniería de hardware, lo que significa que ha liderado el desarrollo de algunos de los productos más emblemáticos de la compañía, como el iPhone y la Mac.

También ha estado al frente de innovaciones recientes como el Apple Vision Pro, además de participar en nuevas líneas de productos como los AirPods y los últimos modelos del iPhone. Su equipo fue clave en el desarrollo del MacBook Neo y la línea del iPhone 17, consolidando su perfil como uno de los líderes técnicos más importantes dentro de la empresa.

John Ternus ha sido clave en el desarrollo de productos como el iPhone y la Mac. | Crédito: HANDOUT / APPLE INC. / AFP

¿Cuánto tiempo ha estado en Apple?

La trayectoria de Ternus en Apple es extensa. Lleva alrededor de 25 años en la compañía, a la que se unió en 2001 como parte del equipo de diseño de productos. Con el tiempo, fue escalando posiciones hasta convertirse en vicepresidente de ingeniería de hardware en 2013.

En 2021, Apple lo integró a su equipo ejecutivo como vicepresidente sénior, reforzando su papel estratégico dentro de la empresa. Antes de llegar a Apple, trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems y se graduó en ingeniería mecánica en la Universidad de Pensilvania.

Un ascenso que ya se veía venir

Aunque el anuncio ha generado impacto, lo cierto es que Ternus ya figuraba como uno de los principales candidatos a CEO desde hace al menos un año. Su cercanía con los equipos de producto y su perfil técnico lo posicionaban como un relevo natural en una empresa donde la innovación sigue siendo clave.

John Ternus enfrenta el reto de liderar Apple en plena era de la inteligencia artificial. | Crédito: HANDOUT / APPLE INC. / AFP

El gran reto: el futuro de Apple y la IA

Ternus tendrá una tarea nada sencilla. Tim Cook ha liderado Apple desde 2011, llevando a la empresa a alcanzar una capitalización de mercado de US$ 4 billones en la era posterior a Steve Jobs.

Ahora, la gran incógnita es el papel de Apple en el desarrollo de la inteligencia artificial. Analistas coinciden en que habrá presión para que Ternus marque resultados desde el inicio, especialmente en este frente. Mientras Jobs apostaba por grandes apuestas disruptivas, Cook consolidó el negocio con servicios y productos exitosos como el Apple Watch, los AirPods y Apple TV+.

El camino que elija Ternus será clave: podría apostar por una nueva revolución tecnológica o reforzar la estrategia actual. Su perfil como ingeniero de hardware sugiere que Apple buscará diferenciarse a través de sus dispositivos físicos, incluso mientras redefine la experiencia digital en un entorno dominado por la IA.

Por ahora, lo único claro es que comienza una nueva era en Apple, y todas las miradas están puestas en cómo John Ternus dará forma al futuro de la compañía.

¿Quién es John Ternus?

John Ternus es un ingeniero y ejecutivo de Apple, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware y próximo CEO de la compañía.

¿Por qué Tim Cook es CEO de Apple?

Tim Cook asumió como CEO tras la salida de Steve Jobs en 2011, gracias a su experiencia en operaciones y liderazgo dentro de Apple.

¿Cuánto tiempo fue Tim Cook el director ejecutivo de Apple?

Tim Cook ha sido CEO de Apple desde 2011, es decir, alrededor de 15 años.

¿Quién será el sucesor de Tim Cook?

El sucesor de Tim Cook será John Ternus, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre.

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