Decenas de miles de aficionados al balompié llegarán a Atlanta este verano por la Copa Mundial de Fútbol 2026, con muchos dependiendo del transporte público para movilizarse durante su estadía. Ante este aumento en la demanda, las autoridades trabajan en mejoras tanto en el sistema MARTA como en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, con el objetivo de beneficiar no solo a los visitantes, sino también a los residentes de la ciudad.

En ese contexto, MARTA lanzará este fin de semana un nuevo servicio de transporte bajo demanda llamado MARTA Reach. Esta iniciativa forma parte del proyecto NextGen Bus Network y comenzará a operar el sábado 7 de marzo en 12 zonas dentro del área de servicio del sistema.

De acuerdo con la página oficial de MARTA, el programa ofrecerá “viajes compartidos de punto a punto y conexiones sencillas con rutas de autobús y líneas de tren”.

MARTA pondrá en marcha el servicio bajo demanda MARTA Reach desde el 7 de marzo. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El servicio funcionará 18 horas al día, los siete días de la semana, ampliando las opciones más allá del primer y último tramo de los recorridos tradicionales, con traslados “de acera a acera” en barrios donde las líneas regulares no llegan directamente.

Los usuarios podrán solicitar los viajes a través de la aplicación oficial de MARTA o por teléfono. Todas las unidades estarán adaptadas bajo la normativa ADA, con espacio para sillas de ruedas, scooters y otros dispositivos de movilidad.

Las unidades ofrecerán servicio “de acera a acera” y serán accesibles para personas con movilidad reducida. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Según la agencia, “el servicio a pedido MARTA Reach operará en 12 zonas definidas del sistema de transporte de MARTA, donde los clientes podrán viajar desde el punto A al B en cualquier punto de la zona. Además, en zonas seleccionadas, los clientes podrán conectarse con otros servicios de MARTA fuera de la zona”.

Las zonas habilitadas a las que MARTA Reach llega son:

301 — West Atlanta

302 — Kirkwood/Candler Park

303 — County Line

304 — Lakewood

305 — Oakley Industrial

306 — Fulton Industrial

307 — East Point

308 — Hillandale

309 — Candler-McAfee/Belvedere Park

310 — Cedar Grove

311 — Gresham Park

312 — North Fulton

Los planes de viaje pueden organizarse mediante la plataforma NextGen, en línea o desde la aplicación móvil.

En qué ciudades de EE. UU. se jugará el Mundial de Fútbol 2026

El Mundial de 2026 se jugará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026. Estados Unidos es el país con más sedes, brindando 11 ciudades de las 16 totales que organizan el torneo junto a México y Canadá.

Fechas clave del torneo

El torneo dura exactamente 39 días, siendo el más largo de la historia debido al nuevo formato de 48 selecciones:

Inauguración: 11 de junio de 2026 (en el Estadio Azteca, CDMX).

Fase de Grupos: Del 11 al 27 de junio.

Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio (primera vez que se juega esta ronda).

Octavos de final: Del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio.

Semifinales: 14 de julio (en Dallas) y 15 de julio (en Atlanta).

Tercer Puesto: 18 de julio (en Miami).

Gran Final: 19 de julio de 2026 (en el MetLife Stadium, NY/NJ).

