Las temperaturas bajas que se están registrando en Estados Unidos no solo causan contratiempos y riesgos al viajar por las carreteras, sino que también pueden averiar tu vehículo, principalmente el motor. Para ello, es necesario calentar el coche antes de conducirlo; no obstante, existe un tiempo prudente. ¿Cuántos segundos o minutos son necesarios esperar? A continuación, te brindaré dicha información, acompañado de tips claves para manejarlo sin dañarlo.

Según expertos en mecánica, es necesario esperar unos momentos antes de que pongas en marcha tu coche, ya que así le permites al motor y varios componentes mecánicos que alcancen condiciones de funcionamiento seguras.

Por suponer, el aceite se encuentra más espeso a causa del frío, ocasionando que tarde más tiempo de lo habitual en circular y lubricar las distintas piezas de tu coche. Por esa razón, el tiempo de espera es clave en esta situación.

En un hipotético caso, si conduces ni bien enciendes tu coche, solo aumentarías los roces entre los metales, desgastarás los cilindros, pistones y cojinetes, lo que reduce el tiempo de vida útil del motor de tu vehículo.

Es necesario esperar un tiempo prudente para que los distintos compartimientos del coche entren en un perfecto funcionamiento. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuánto tiempo es recomendable para calentar el auto antes de conducirlo en invierno

Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), es necesario que enciendas el auto y lo dejes prendido durante 30 segundos; sin embargo, el tiempo puede extenderse hasta los 2 minutos, pero dependerá de los siguientes factores:

Clima extremadamente frío: si donde resides las temperaturas está bajo cero, es necesario que el motor caliente por más tiempo.

si donde resides las temperaturas está bajo cero, es necesario que el motor caliente por más tiempo. Vehículos antiguos: si tu coche no cuenta con inyección de combustible, también es necesario que lo mantengas encendido por más minutos.

Una vez cumplido este tiempo de espera, los fabricantes y expertos en automóviles recomiendan que manejes suave (sin acelerones fuertes) durante un aproximado entre 5 a 10 minutos.

El tiempo promedio de esperar es de 30 segundos a dos minutos, según recomendaciones de expertos en mecánicas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Cómo conducir un auto en invierno sin dañarlo

La AAA también compartió una serie de recomendaciones que te servirán si pretendes realizar viajes, a pesar de la presencia de bajas temperaturas o nieve en tu localidad:

Usa un calentador del bloque de motor: ideal si estás viviendo en zonas con climas extremadamente fríos.

ideal si estás viviendo en zonas con climas extremadamente fríos. Calienta el interior de tu coche: utiliza un sistema de climatización en tu auto para que se mantenga cálido unos minutos antes de que lo uses.

utiliza un sistema de climatización en tu auto para que se mantenga cálido unos minutos antes de que lo uses. Acelera suave: de hacer esta práctica cuando lo enciendas, solo dañarás tu coche y malgastarás la gasolina.

de hacer esta práctica cuando lo enciendas, solo dañarás tu coche y malgastarás la gasolina. Revisa el estado de tus neumáticos: debido a las bajas temperaturas, la presión de tus llantas podría disminuir.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!