Aeropuertos en Nueva York, Los Ángeles y Chicago están entre los 40 más concurridos de Estados Unidos donde se reducirán vuelos a partir del viernes debido al cierre del gobierno, según una lista distribuida a las aerolíneas y obtenida por The Associated Press.

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció el miércoles que reducirá 10% el tráfico aéreo en mercados de “alto volumen” para mantener la seguridad de los viajes, ya que los controladores de tráfico aéreo han mostrado signos de tensión debido al cierre del gobierno.

Los aeropuertos afectados incluyen los más concurridos de Estados Unidos como Atlanta, Denver, Dallas, Orlando, Miami y San Francisco. En algunas de las ciudades más grandes, como Nueva York, Houston y Chicago, múltiples aeropuertos se verán afectados.

La FAA está imponiendo las reducciones de vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo que están trabajando sin paga durante el cierre del gobierno y que han reportado ausencias con mayor frecuencia. La medida también se produce mientras la administración Trump aumenta la presión sobre los demócratas en el Congreso para poner fin al cierre.

Los controladores de vuelos ya perdieron un cheque y se prevé que no reciban nuevamente su salario la próxima semana mientras el cierre se prolonga.

La FAA ya estaba retrasando vuelos porque faltan controladores en los aeropuertos o sus otras instalaciones.

Las aerolíneas reorganizan los horarios

Las aerolíneas dijeron que intentarían minimizar el impacto en los clientes, algunos de los cuales verán sus planes de viaje de fin de semana interrumpidos con poco aviso.

United Airlines dijo que centraría los recortes en rutas regionales que utilizan aviones más pequeños. United, Delta Air Lines y American Airlines dijeron que ofrecerán reembolsos a los pasajeros que opten por no volar, incluso si compraron boletos que normalmente no son reembolsables.

El jefe de Frontier Airlines recomendó que los viajeros compren boletos de respaldo con otra aerolínea para no quedarse varados.

Los recortes podrían afectar hasta 1.800 vuelos, o más de 268.000 pasajeros, por día, según una estimación de la firma de análisis de aviación Cirium.

Las aerolíneas rutinariamente cancelan miles de vuelos en caso de alguna gran tormenta de nieve. En enero, más de 2.000 vuelos fueron cancelados en un solo día cuando una tormenta atravesaba Texas, Luisiana y gran parte de la costa del Golfo.

La diferencia es que las cancelaciones realizadas durante el cierre durarán indefinidamente hasta que los datos de seguridad mejoren.

“No estoy al tanto en mis 35 años de historia en el mercado de la aviación de una situación en la que hayamos tomado este tipo de medidas”, dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford, el miércoles. “Estamos en un nuevo territorio en términos de cierres de gobierno”.

Los controladores de tráfico aéreo están trabajando sin paga desde que el cierre comenzó el 1 de octubre. La mayoría trabaja horas extras obligatorias seis días a la semana, dejando poco tiempo para trabajos adicionales que ayuden a cubrir facturas y otros gastos a menos que se ausenten.

El cierre ya está afectando a las aerolíneas

Las crecientes presiones de personal están obligando a la agencia a actuar, dijo Bedford.

“No podemos ignorarlo”, expresó.

Bedford y el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijeron el miércoles que se reunirían con ejecutivos de aerolíneas para averiguar cómo implementar de manera segura las reducciones.

Las principales aerolíneas, los sindicatos de aviación y la industria de viajes en general han instado al Congreso a poner fin al cierre, que el miércoles se convirtió en el más largo de la historia de Estados Unidos.

El cierre está poniendo una tensión innecesaria en el sistema y “forzando decisiones operativas difíciles que interrumpen los viajes y dañan la confianza en la experiencia de viaje aéreo en Estados Unidos”, dijo en un comunicado Geoff Freeman, presidente y CEO de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Duffy advirtió a principios de esta semana que podría haber caos en los cielos si el cierre se prolonga lo suficiente como para que los controladores de tráfico aéreo se queden sin su segundo sueldo completo la próxima semana.

El funcionario señaló que algunos controladores pueden arreglárselas si pierden un pago, pero no más.

Se agudiza la falta de controladores

El personal puede escasear tanto en los centros de control regionales que gestionan múltiples aeropuertos como en las torres de control individuales de los aeropuertos, pero no siempre deriva en interrupciones de vuelos. En octubre, los retrasos de vuelos causados por problemas de personal fueron en gran medida aislados y temporales.

Pero el pasado fin de semana ocasionó algunos de los peores problemas de personal desde el inicio del cierre.

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 instalaciones de control de tráfico aéreo reportaron posibles límites de personal, según un análisis de The Associated Press a los planes de operaciones compartidos a través del sistema del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea un subregistro, está muy por encima del promedio de los fines de semana antes del cierre.