Miles de clientes de la aseguradora Liberty Mutual podrían recibir pagos de hasta 25.000 dólares o un reembolso parcial de sus primas como parte de un acuerdo legal en Estados Unidos. El beneficio surge tras una demanda colectiva relacionada con pólizas de seguro de automóvil emitidas en el estado de Nuevo México. La demanda acusaba a la compañía de haber incumplido sus contratos de seguro y de actuar con negligencia en el manejo de ciertos reclamos. Además, los demandantes sostuvieron que la empresa también habría violado la ley estatal conocida como la Ley de Prácticas Comerciales Injustas.

The US Sun informa que, según los documentos del caso, los demandantes señalaron que Liberty Mutual y algunas de sus empresas afiliadas no informaron adecuadamente a los asegurados de Nuevo México que los pagos por reclamos de conductores con seguro insuficiente podían ser reducidos.

La reducción se aplicaba después de descontar el dinero que el conductor responsable ya había recibido de la aseguradora del otro vehículo involucrado.

Los clientes que tuvieron pólizas de auto entre 2010 y 2022 podrían reclamar hasta 25.000 dólares. (Foto referencial: Freepik)

Aunque las empresas implicadas rechazaron haber cometido irregularidades, decidieron aceptar el acuerdo económico para evitar continuar con el proceso judicial. Esto permitirá compensar a los clientes que cumplan con los requisitos establecidos en el acuerdo.

Podrán presentar una reclamación quienes hayan tenido una póliza de seguro de automóvil con Liberty Mutual, sus afiliadas o Safeco Insurance Company of America entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de marzo de 2022 en Nuevo México. También deben haber presentado un reclamo por beneficios de conductor con seguro insuficiente bajo una póliza emitida en ese estado.

Las personas que cumplan estas condiciones podrían recibir hasta 25.000 dólares, aunque el monto final dependerá de cuántos clientes presenten solicitudes válidas.

Las solicitudes para recibir el dinero deben enviarse antes del 30 de abril de 2026. (Foto referencial: Freepik)

Además, otro grupo de asegurados que no recibió información clara sobre la reducción del valor de su póliza podría obtener un reembolso parcial de las primas pagadas.

Para participar en el acuerdo, los formularios de reclamación deben enviarse antes del 30 de abril de 2026, ya sea en línea o mediante un formulario en PDF enviado por correo.

Los pagos se realizarán después de la audiencia final de aprobación del acuerdo, programada para el 2 de junio de 2026, y podrán recibirse mediante cheque o plataformas digitales como PayPal o Venmo.

Otros casos de marcas que pagaron indemnizaciones millonarias

Al igual que Liberty Mutual, son varias las marcas que tuvieron que pagar indemnizaciones millonarias a sus consumidores.

Volkswagen acordó en Estados Unidos un pago que superó los 14 000 millones de dólares por una demanda colectiva tras descubrirse que instaló software para falsear las pruebas de emisiones de sus autos diésel. Según Top Class Actions, el acuerdo incluyó recompras de vehículos y compensaciones directas a propietarios afectados por el fraude ambiental.

La empresa Bayer enfrentó miles de demandas en EE. UU. por su herbicida Roundup, que consumidores alegaban les causó cáncer. Moneymade informa que, en 2020, la compañía llegó a un acuerdo de alrededor de 11 000 millones de dólares con quienes presentaron estos reclamos, aunque sigue defendiendo la seguridad del producto.

Otro caso parecido sería el de TFG Holdings, propietaria de marcas como JustFab, ShoeDazzle y FabKids. Según The Sun, la marca aceptó un acuerdo de 4,8 millones de dólares luego de que se alegara que inscribía automáticamente a clientes en programas de membresía VIP sin su conocimiento, cobrando pagos mensuales complicados de cancelar.

