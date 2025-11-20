Una opción que recurren distintos migrantes para residir por un largo tiempo en Estados Unidos es solicitar asilo . Sin embargo, el proceso suele ser complejo y exigente. Si pretendes buscar protección, es necesario que sepas cómo maximizar las oportunidades de éxito. Para ello, una experta en inmigración ha revelado ciertas estrategias que todo extranjero debe cumplir en este proceso.

Esta preocupación surge a raíz de los últimos reportes de Track, al indicar que el gobierno estadounidense solo concedió asilo al 5% de los solicitantes. Esta cifra es crítica a comparación con años anteriores, cuando la tasa de concesión era del 10%.

Ante ello, la letrada, Kathia Quirós, aconsejó a aquellas personas que tienen un caso de asilo pendiente deberán reforzar su solicitud; es decir, presentar pruebas sólidas. “Mientras más evidencias tienen, más chance tienen de que les aprueben sus casos”, dijo a Noticias Telemundo.

Debido al alto porcentaje de rechazo, la abogada experta recomienda presentar más evidencia en la solicitud de asilo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Recientemente, se difundieron rumores sobre la suspensión de la tarifa anual de $100 que deben pagar los nuevos solicitantes de asilo y aquellos con casos pendientes por más de un año. Sin embargo, según Quirós, esta medida no está definida totalmente; al contrario, aconsejó que realicen el pago.

“El juez de inmigración dijo que no es obligatorio hasta que la Oficina de Inmigración y la Corte no hagan un sistema ordenado y funcional. Entonces, se debe hacerlo (realizar el pago); si entra a la página web y encuentra su caso, páguelo”, añadió.

¿Cuál es el error más común que cometen los solicitantes de asilo durante su proceso?

Aunque la denegación de una solicitud de asilo puede estar relacionada a la entrega de un formulario incorrecto o a la falta de evidencia suficiente, el error más frecuente se debe a la presentación tardía de esta petición.

Es importante que el migrante solicitante presente la documentación necesaria ante el USCIS dentro de los 12 meses posteriores en su entrada más reciente a los Estados Unidos. Si se excede este periodo, es altamente probable que la solicitud sea rechazada.

Es importante seguir las recomendaciones de la abogada Quirós para tener más éxito en el proceso de asilo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

¿Es necesario llevar el pasaporte americano para viajar dentro de EE.UU.?

Una de las dudas más frecuentes entre muchos inmigrantes con pasaporte estadounidense es si es obligatorio viajar con este documento al momento de realizar un viaje entre distintas ciudades de EE.UU. Sobre este punto, la experta en inmigración, afirmó que no es necesario.

Eso sí, recomendó que es importante presentar algún documento de identidad, tal como el Real ID o la licencia de conducir.