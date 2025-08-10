El Tesla Cybertruck, con su diseño futurista y líneas angulosas que rompen todos los esquemas de la industria, se ha convertido en uno de los vehículos más reconocibles y comentados en Estados Unidos. Desde su lanzamiento, la pickup eléctrica de Elon Musk ha despertado pasiones entre los entusiastas de la tecnología y la conducción sostenible, pero también ha generado debates por su estética poco convencional.

A más de dos años de su llegada al mercado, la Cybertruck mantiene su estatus como un vehículo aspiracional para quienes buscan potencia, resistencia y una buena dosis de innovación. En agosto de 2025, Tesla ofrece tres versiones distintas, con precios que van desde los 62.490 hasta los 99.990 dólares.

Precios del Tesla Cybertruck en agosto de 2025

Tesla comercializa la Cybertruck en tres configuraciones principales, cada una con diferentes prestaciones y equipamiento:

Long Range (Largo alcance) – 69.990 dólares

– All Wheel Drive (Tracción en las cuatro ruedas) – 79.990 dólares

– Cyberbeast (Ciberbestia) – 99.990 dólares

La marca estima que, gracias a su naturaleza eléctrica, el conductor puede ahorrar hasta 10.000 dólares en combustible a lo largo de cinco años.

La versión Cyberbeast, la más potente, alcanza 206 km/h gracias a su sistema de tres motores y vectorización de par trasero. (Foto: Getty Images)

Características según la versión

Long Range (Largo alcance)

Dirección electrónica y en las cuatro ruedas

Luz delantera a todo lo ancho para manejo diurno

Cama de compuesto de 6′ x 4′ y cajuela delantera eléctrica

Capacidad Powershare

Ruedas estándar de 18 pulgadas

All Wheel Drive (Tracción en las cuatro ruedas)

Incluye todo lo del modelo Long Range y añade:

Paquete de cama premium

Tomas de corriente en cama (2-120 V, 1-240 V) y cabina (2-120 V)

Suspensión neumática adaptativa y altura de manejo ajustable

Interior premium con audio mejorado y pantalla de 9,4” en la segunda fila

Ruedas de 20 pulgadas

Cyberbeast (Ciberbestia)

Todo lo del All Wheel Drive más:

Tracción en las cuatro ruedas con tres motores

Modo de lanzamiento de rendimiento

Velocidad máxima de 206 km/h y vectorización del par trasero

Interior premium con tapizado en gamuza, detalles en acero inoxidable y piso estilo yate

Insignia Cerberus grabada con láser

Ruedas de 20 pulgadas

Tesla también ofrece paquetes opcionales como la barra de remolque de acero de alta resistencia Clase IV o el paquete Premium con tomas de corriente adicionales, iluminación completa en la cama y techo rígido motorizado.

Con el sistema Full Self-Driving, el Cybertruck puede realizar cambios de carril y estacionarse de forma autónoma bajo supervisión. (Foto: Getty Images)